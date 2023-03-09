Vizyon zirvesinde uyuyan Selvi Hanım uyandı, 'şartlı evet' veren Meral Akşener'in ise suratı düştü

Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısı düzenledi. Mr. Rifkin, para istedi. Daron Acemoğlu, uzaktan selam verdi. Ses gitti. Görüntü kesildi! Selvi Hanım da uykuya geçti! Kocasına inanmadığını gösterdi! Sahalardan men edildi!
Aradan 3 ay geçti. Kılıçdaroğlu, adaylıkta diretti. Herkesi ikna etti! Ortalıkta görünmeyen Selvi Hanım da birden deprem bölgesine gitti! Sonra kostüm değiştirdi. Beyaz mantosuyla boy gösterdi! Zoraki rolünü sergiledi...
3 ARALIK 2022
Selvi Hanım, vizyon toplantısında böyle mışıl mışıl uyudu.