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    Vizyon zirvesinde uyuyan Selvi Hanım uyandı, 'şartlı evet' veren Meral Akşener'in ise suratı düştü

    Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Bey'e hiç inanmadı! Vizyon zirvesinde uykuya daldı! Kumar masası, Kılıçdaroğlu'nu aday çıkardı. Selvi Hanım da zorla uyandı! Sahnelere atıldı! Meral Akşener, düne kadar neşeli, hareketli ve enerjikti! Gönlündeki adayı İmamoğlu için ışık hızıyla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Mutluluk pozları verdi. Aynı Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında diz çöktü! Suratı düştü. Bu yüz ifadesi için “Ters ışık gelmiş” dese de herkes yenilmişlik hissini gördü!

    Selvi Hanım uyandı

    Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısı düzenledi. Mr. Rifkin, para istedi. Daron Acemoğlu, uzaktan selam verdi. Ses gitti. Görüntü kesildi! Selvi Hanım da uykuya geçti! Kocasına inanmadığını gösterdi! Sahalardan men edildi!



    Aradan 3 ay geçti. Kılıçdaroğlu, adaylıkta diretti. Herkesi ikna etti! Ortalıkta görünmeyen Selvi Hanım da birden deprem bölgesine gitti! Sonra kostüm değiştirdi. Beyaz mantosuyla boy gösterdi! Zoraki rolünü sergiledi...



    3 ARALIK 2022
    Selvi Hanım, vizyon toplantısında böyle mışıl mışıl uyudu.



        6 MART 2023
        Adaylığı ilan edildikten sonra kürsüde konuşan Kemal Bey'i alkış yağmuruna tuttu.



        SON SÜRAT (14 ARALIK 2022)
        Abla-Kardeş sarılıp, Saraçhane Tiyatrosu'nu sergiledi. Biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri Başbakanlık koltuğunu hayal etti! Ama evdeki hesap, masada ters tepti!



        SON SURAT (6 MART 2023)
        Meral Hanım, Kemal Bey'e boyun eğdi! Adaylık ilanındaki asık suratı, bu mağlubiyetin ifadesiydi! TAKVİM de 'Ters ışık' yalanını yemedi! "Bu böyle biline" dedi!

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        Devreye Amerika girdi
        Haberler Güncel Vizyon zirvesinde uyuyan Selvi Hanım uyandı, 'şartlı evet' veren Meral Akşener'in ise suratı düştü
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