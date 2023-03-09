Vizyon zirvesinde uyuyan Selvi Hanım uyandı, 'şartlı evet' veren Meral Akşener'in ise suratı düştü





SON SURAT (6 MART 2023)

Meral Hanım, Kemal Bey'e boyun eğdi! Adaylık ilanındaki asık suratı, bu mağlubiyetin ifadesiydi! TAKVİM de 'Ters ışık' yalanını yemedi! "Bu böyle biline" dedi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN