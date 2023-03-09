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    • Haberler
    • 09.03.2023 12:50
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    • 09.03.2023 12:56
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    Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı tam kadro afet bölgesinde! Dev projeler afetlere hazır

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketinden etkilenen 11 ilde zor ve başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Afet endeniyle aksayan ulaşım yolları ve iletişim kanalları kısa sürede yeniden devreye alındı. Konteyner kentlerin kurulumunda büyük destek veren bakanlık, depremzedelerin iyi şartlarda misafir edilmesini hızlandırdı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Dev projeler afetlere hazır

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketi sonrası büyük yara alan 11 ilde büyük bir mücadele örneği sergiledi.

    Deprem bölgesinde 3 bin 496 personel, 2 bin 737 makine ile çalışan Kara Yolları Genel Müdürlüğü, hasar alan bütün yolları trafiğe açtı. Afet nedeniyle hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki demir yolunun bin 182 kilometresi onarılarak hizmet alındı.

    Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu treniyle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük treni 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonu 4 bin vatandaşın konaklamasına açıldı.

    Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 461 bin gelen ve 667 bin 369 giden olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 374 yolcuya hizmet verildi. 15 bin 346 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketinin olduğu ilk günden itibaren, kendisine bağlı bütün genel müdürlüklerle birlikte depremden etkilenen illerde büyük bir çalışma yürüttü.

    BÜTÜN YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ilk gününden itibaren kendisine bağlı genel müdürlüklerin bütün imkanlarını bölgeye sevk etti. Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) deprem bölgesinde 3 bin 496 personel ve 2 bin 737 iş makinasıyla görev yapıyor.

    KGM sayesinde deprem bölgesinde trafiğe kapalı hiçbir alan kalmadı. KGM'ye ait misafirhaneler, çeşitli şantiye, idari bina ve müştemilatları depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açıldı.

        DEMİR YOLLARI ONARILDI
        Deprem bölgesi içerisinde yer alan ve hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki tren yolunun bin 182 kilometresi onarılarak ulaşıma açıldı.

        Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu treniyle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük treni 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın 'geçici' evi oldu.

        TAHLİYE VE İNSANİ YARDIM AMAÇLI UÇUŞLAR
        Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 461 bin gelen ve 667 bin 369 giden olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 374 yolcuya hizmet verildi. 15 bin 346 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.

            Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerde 5 bin kişiye konaklama imkanı sağlandı. Gemilerin Hatay'dan dönüşünde bin 451 depremzede ve 255 araç tahliye edildi.

            PTT ÜCRETSİZ KARGO TAŞIDI
            PTT'ye bağlı 700'den fazla personel ve bin 300'e yakın araç bölgedeki yardım faaliyetlerinde bulundu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Başmüdürlükleri tarafından deprem bölgelerine kurulan 4 mobil mutfakta depremzedeler için 3 öğün yemek hizmeti veriliyor. Ayrıca deprem bölgesine kargolar PTT tarafından ücretsiz taşınıyor.

            TEKNOLOJİK DESTEK VERİLDİ
            Haberleşme Genel Müdürlüğü deprem bölgelerine toplam 449 adet mobil baz istasyonu 36 adet evrensel baz istasyonu sevk etti. Ayrıca 2 bin personelini de bölgede görevlendirdi.

                Konteyner ve çadır kentlerin iletişim alt yapısına destek veriliyor. TÜRKSAT AFAD ve Kızılay'a 60 milyon lira bağışladı. Bölgeye toplamda 800'ün üzerinde haberleşme sistemi kurulumu yapılabilecek teknik donanım sevk edildi.

                GSM OPERATÖRLERİNE SORUŞTURMA
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

                Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar: "(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız.

                Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.

                Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.

                Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.

                BİZE ACİL ULAŞIM YOLU OLACAKLAR
                Şu an kullanmış olduğumuz teknolojiler sayesinde olası deprem durumlarında 24 saat işletmelerini yapacaklar. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi ulaşımı ilgilendiren tüm projelerde kullanmış olduğumuz mühendislik yöntemleri ve teknolojiler ile buralar olası bir afet durumunda bize acil bir ulaşım yolu olacaklar. Yaptığımız projelerin arkasındayız.

                    Kullandığımız teknolojiler dünya teknolojileri. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz."

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                    Haberler Haberler Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı tam kadro afet bölgesinde! Dev projeler afetlere hazır
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