Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı tam kadro afet bölgesinde! Dev projeler afetlere hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketi sonrası büyük yara alan 11 ilde büyük bir mücadele örneği sergiledi.

Deprem bölgesinde 3 bin 496 personel, 2 bin 737 makine ile çalışan Kara Yolları Genel Müdürlüğü, hasar alan bütün yolları trafiğe açtı. Afet nedeniyle hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki demir yolunun bin 182 kilometresi onarılarak hizmet alındı.

Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu treniyle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük treni 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonu 4 bin vatandaşın konaklamasına açıldı.

Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 461 bin gelen ve 667 bin 369 giden olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 374 yolcuya hizmet verildi. 15 bin 346 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.