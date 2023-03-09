İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi"

129 BİN HANEYE ÖDEME YAPILDI

"Orta hasarlılar, ağır hasarlılar, evi acil yıkılacak olan ve yıkılmış olan vatandaşlarımız taşınacak. Bunlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. 129 bin haneye ödeme yapıldı. Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi." diye söyledi.

"EKSİKLERİ OLANLAR VARSA HEMEN DÜZELTİLECEK"

"e-Devlet'e baktıktan sonra bazı adreslerde benim hasarlı ama evimi bulamadım diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur, 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da, görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Onlara da yardımcı olacağız. Eksik olanlar varsa hemen düzeltilecek." dedi.