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    • Haberler
    • 09.03.2023 13:37
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    • 09.03.2023 13:42
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta Ulu Cami önünde depremin ardından bölgede alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki 129 bin aileye taşınma yardımı yapıldığını ifade etti.

    takvim.com.tr
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    Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar:
    Depremde evleri etkilenen vatandaşlara 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendiğini söyleyen Soylu, "Esnaf çarşılarının 5 binine başlandı. 10 gün içinde biter, zannediyorum diğer 5 bini de bir 10 günde biter. Kuru gıdacılar için de hal yapılıyor. Çalışmalara başlandı. 203 sosyal market var. Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılan vatandaşlarımıza 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendi." dedi.

    129 BİN HANEYE ÖDEME YAPILDI
    "Orta hasarlılar, ağır hasarlılar, evi acil yıkılacak olan ve yıkılmış olan vatandaşlarımız taşınacak. Bunlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. 129 bin haneye ödeme yapıldı. Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi."     diye söyledi.

    "EKSİKLERİ OLANLAR VARSA HEMEN DÜZELTİLECEK"
    "e-Devlet'e baktıktan sonra bazı adreslerde benim hasarlı ama evimi bulamadım diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur, 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da, görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Onlara da yardımcı olacağız. Eksik olanlar varsa hemen düzeltilecek."     dedi.

    "ÇADIR KENTLERİMİZDE EĞİTİM PLANLARIMIZ TAMAMLANDI"
    "Çadır kentlerimizde eğitim planlarımız tamamlandı. Konteyner kentlerde öncelikle vatandaşlarımızdan yakını vefat edenlere öncelik veriyoruz. Daha sonra engelliler, yaşlılar, yatalaklar ve şehit aileleri için planlama yapıyoruz."     şeklinde konuştu.

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    Haberler Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi"
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