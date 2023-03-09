Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyona 'adaylık' eleştirisi: İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon yaşadığı kavga ve pazarlıklar sonrası adayını belirledi.
MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
Yaşananlar sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal koalisyona ağır eleştiriler yöneltti.
ASLI BAYKAL'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ilk iş olarak Meral Akşener'i harcayacağına dikkat çeken Aslı Baykal bu kez koalisyonun kurmak istediği baskıya dikkat çekti.