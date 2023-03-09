Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyona 'adaylık' eleştirisi: İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz

"Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."

PAZARLIKLAR MI DÖNÜYOR?

Baykal'ın "Çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor." ifadeleri oldukça dikkat çekici bulundu. Bu sözler perde arkasında muhalif blokta çıkabilecek farklı bir adayı engellemeye yönelik pazarlıklar mı dönüyor sorusunu akıllara getirdi.

ASLI BAYKAL'DAN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ELEŞTİRİSİ

Aslı Baykal, Meral Akşener'in dayatması ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı Yardıcımcılığı vaadi" verilmesini de eleştirmişti.