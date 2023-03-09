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    • 09.03.2023 10:06
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    Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyona 'adaylık' eleştirisi: İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası yeniden toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Yaşananlar sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal koalisyona yaptığı eleştirilere bir yenisini daha ekledi. Aslı Baykal 6'lı koalisyonun çeşitli vaatlerle aday engelleme yoluna gittiğine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Baykal acayip vurdu: İyi ki Erdoğan var

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon yaşadığı kavga ve pazarlıklar sonrası adayını belirledi.

    MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    Yaşananlar sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal koalisyona ağır eleştiriler yöneltti.

    ASLI BAYKAL'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
    Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ilk iş olarak Meral Akşener'i harcayacağına dikkat çeken Aslı Baykal bu kez koalisyonun kurmak istediği baskıya dikkat çekti.

        "İYİ Kİ ERDOĞAN VAR"
        6'lı koalisyonun çeşitli vaatlerle aday engelleme yoluna gittiğine dikkat çeken Aslı Baykal şunları yazdı;

        "Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."

        PAZARLIKLAR MI DÖNÜYOR?
        Baykal'ın "Çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor." ifadeleri oldukça dikkat çekici bulundu. Bu sözler perde arkasında muhalif blokta çıkabilecek farklı bir adayı engellemeye yönelik pazarlıklar mı dönüyor sorusunu akıllara getirdi.

        ASLI BAYKAL'DAN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ELEŞTİRİSİ
        Aslı Baykal, Meral Akşener'in dayatması ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı Yardıcımcılığı vaadi" verilmesini de eleştirmişti.

        KARA MİZAH GİBİ
        Baykal bu kararlara kara mizah benzetmesi yaparak şunlar söylemişti;

        "Altılı masa herhangi bir icraat yapmayacağız biz makam paylaşıyoruz diyor gözümüzün içine bakarak. İstanbulluların 15 milyon nüfuslu şehri yönetmesi ve icraat yapması için oy verdiği belediye başkanının sürekli İstanbul dışında olması yeterince tuhafken, Türkiyenin en problemli ve en büyük iki kentinin belediye başkanlarının şehirlerine ek olarak Türkiyeyi de yönetecek olmaları kara mizah gibi..."

        MAZİYİ HATILATTI: İLK AKŞENER'İ HARCAYACAK
        Öte yandan Aslı Baykal bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesi halinde ilk Meral Akşener'i harcayacağını söylemişti.

            Önder Sav örneğini veren Aslı Baykal, "İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini Chp genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşeneri yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez. İyi parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa Hdp dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu." ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyona 'adaylık' eleştirisi: İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz
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