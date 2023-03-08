Meteoroloji’den kritik uyarı: Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve özellikle hafta sonu yağışın etkisini artıracağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporuna göre İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin günlük tahmin raporunda :
"Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.