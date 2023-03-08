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    • 08.03.2023 11:29
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    Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonuna dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve özellikle hafta sonu yağışın etkisini artıracağı belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor. Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak. İşte il il hava durumu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den kritik uyarı: Hafta sonuna dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve özellikle hafta sonu yağışın etkisini artıracağı belirtildi.

    Yağışın İstanbul, Ankara ve İzmir'i de etkisi altına alacağı ifade edilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylı hava durumu...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporuna göre İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji'nin günlük tahmin raporunda :

    "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

        Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Hava sıcaklığının Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üç ila beş derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

            DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

            Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 11 ilde hava şartları depremzedeleri olumsuz etkilirken, meteoroloji bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini aktardı.

            Sağanak yağış uyarısının yapıldığı Meteoroloji değerlendirmesinde, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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                Haberler Güncel Meteoroloji'den kritik uyarı: Hafta sonuna dikkat!
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