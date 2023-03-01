Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı: Bölge bölge alarm verildi! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu