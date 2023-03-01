Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı: Bölge bölge alarm verildi! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı