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    • Güncel
    • 01.03.2023 08:56
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    • 01.03.2023 09:32
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    Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı: Bölge bölge alarm verildi! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar kuzey kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, toz taşınımı ve yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 1 Mart hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji uyardı: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre batı kesimlerde toz taşınımı görülecek, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon'da ise yağış etkili olacak.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 6°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL 8°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 5°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ 11°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ 11°C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        İzmir 13°C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        MUĞLA 10°C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA 11°C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 15°C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY 12°C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        K.MARAŞ 8°C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 9°C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 9°C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA 8°C, 21°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİVAS 1°C, 14°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            Haber devam ediyor

            Haberin devamı

            BOLU 9°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DÜZCE 11°C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU 6°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 10°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA 9°C, 19°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

            SAMSUN 9°C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

            TOKAT 7°C, 17°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

            TRABZON 11°C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ 3°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ERZURUM -5°C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS -5°C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 3°C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ADIYAMAN 7°C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR 2°C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP 8°C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA 10°C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOZA TAŞINIMI NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

            "Tozlu Kuşak" olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya Çöllerinin neredeyse tam ortasında yeralan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarınınetkisi altında bulunmaktadır. Ülkemizde toz taşınımı, genellikle Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu; ilkbahar ve sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun geçmektedir. Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle özellikle Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımları meydana gelir.

                SAĞLIĞA NASIL ETKİ EDER?

                Toz taşınımının, hava kirliliğini artırması sonucu artış gösteren solunum yolu hastalıkları,enfeksiyonlar ve alerjiler nedeniyle insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği de bilinmektedir. Ayrıca Afrika'da yapılan çalışmalarda, özellikle çocuklarda görülen menenjit hastalığı ile toz fırtınalarıarasında önemli bir ilişki olduğu görülmüştür

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                Meteoroloji uyardı: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili!
                Haberler Güncel Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı: Bölge bölge alarm verildi! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?
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