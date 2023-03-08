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    • Güncel
    • 08.03.2023 11:28
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    • 08.03.2023 11:28
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    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

    İstanbul  merkezli 8 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hala görevdeki askeri personellerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeriisnde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarda aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    28 ŞÜPHELİYE OPERASYON

    Çalışmalar neticesinde örgütle bağlantısı tespit edilen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda hala görevde bulunan 1 binbaşı, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 ihraç subay ve 18 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 25 kişi gözaltına alındı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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