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    • 08.03.2023 09:39
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    • 08.03.2023 09:52
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    6'lı koalisyonun masasındaki kavganın perde arkası! Kim kime ne dedi? O açıklamadan haberi yokmuş... "Hanımefendi biz çok yorulduk, kalkacaksanız kalkın"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak destek verdiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in masayı dağıtıp tekrar gelmesinin ardından masada yaşanan son kavganın ayrıntıları da ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması görüşülürken Akşener ile Ali Babacan'ın birbirine girdiği öğrenildi. Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kavganın perde arkası!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.

    Akşener, Babacan'a sinirlenip masadan yine kalktı! Davutoğlu engelledi

    AKŞENER GİTTİ GELDİ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı.

    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.

    Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.


    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

    MASADA YAŞANAN KAVGANIN PERDE ARKASI
    Ancak masada yaşanan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Masada, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması görüşülürken Akşener ile Ali Babacan'ın birbirine girdiği öğrenildi.

    Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

    Sabah'ın aktardığını göre Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.

        HİÇBİR GENEL BAŞKANIN HABERİ YOK
        Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Siz toplantıya gelmek üzereyken, partinizin sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yapıp belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiç bir genel başkanın haberi yok. Bunu bize sormadınız" diye devam etti.

        NASIL HABERİNİZ OLMAZ!
        Babacan'ın sözünü kesen Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" diyerek araya girdi. Babacan ise "Nasıl olmaz, siz partinin genel başkanı değil misiniz? Sizden habersiz parti sözcüsü nasıl açıklama yapabilir?" sorusunu yöneltti.

        BİZ ÇOK YORULDUK
        Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

        ZORAKİ OYUN BÖYLE KURULMUŞ
        Akşener ayağa kalkınca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu araya girerek tarafları sakinleştirdi. Toplantıya verilen arada Deva, Gelecek ve DP'nin hukukçu kurmaylarıyla yapılan görüşmelerde, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Tekrar masaya dönüldüğünde, Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Yapılan değerlendirme sonrasında aranan formül bulunuyor. Seçilecek cumhurbaşkanının "uygun göreceği zamanda atama yapacağı" şeklinde tanım yapılıyor ve sorun böyle aşılıyor.

        Bu sürecin ardından gelişmeler özetle şöyle yaşandı:

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN ORTAK MESAJ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular.

        AKŞENER'İN İKİ İSİMLE FOTOĞRAFI
        İYİ Parti lideri Meral Akşener, krizin çözülmesinin ardından paylaştığı mesajda "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız..." dedi. Akşener'in paylaştığı fotoğraflar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşme yaptığı fotoğraf da yer aldı.

        YEMEĞE KATILMADI
        Akşener yeniden masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Akşener, toplantının ardından sosyal medya hesabından mutabakat metnini paylaşırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası 5 liderin düzenlediği yemeğe katılmadı.

        HDPKK'LI DEMİRTAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI
        Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sözlerine atıf yaparak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi. Demirtaş daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yürü Bay Kemal" diye seslenerek birleştiriciliği üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

        CHP'DEN YEŞİL IŞIK
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, katıldığı canlı yayında, HDP'nin görüşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "HDP ile ziyaret olasıdır" dedi. Özel, İyi Parti'nin bu ziyarete olası tepkisi içinse, "Bizim tutumumuz belli. Diğer partilerin tavrına da saygılıyız" diye konuştu.

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        Kavganın perde arkası!
        Haberler Güncel 6'lı koalisyonun masasındaki kavganın perde arkası! Kim kime ne dedi? O açıklamadan haberi yokmuş... "Hanımefendi biz çok yorulduk, kalkacaksanız kalkın"
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