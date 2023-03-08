6'lı koalisyonun masasındaki kavganın perde arkası! Kim kime ne dedi? O açıklamadan haberi yokmuş... "Hanımefendi biz çok yorulduk, kalkacaksanız kalkın"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.
AKŞENER GİTTİ GELDİ
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı.
Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.
MASADA YAŞANAN KAVGANIN PERDE ARKASI
Ancak masada yaşanan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Masada, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması görüşülürken Akşener ile Ali Babacan'ın birbirine girdiği öğrenildi.
Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.
Sabah'ın aktardığını göre Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.