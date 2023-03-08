6'lı koalisyonun masasındaki kavganın perde arkası! Kim kime ne dedi? O açıklamadan haberi yokmuş... "Hanımefendi biz çok yorulduk, kalkacaksanız kalkın"

AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

MASADA YAŞANAN KAVGANIN PERDE ARKASI

Ancak masada yaşanan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Masada, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması görüşülürken Akşener ile Ali Babacan'ın birbirine girdiği öğrenildi.

Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın aktardığını göre Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.