MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalar | CANLI İZLE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Acımız kaybımız ne kadar fazla olursa olsun onları hafifletecek mahşeri vicdan ayaktadır. Devlet, milletiyle bir ve beraber olmuş mağduriyetlerin geniş etkisi giderilmeye başlanmış, çok ciddi mesafeler alınmıştır. Umutlar dirilmiştir. Bizim anlayışımızda insan insana candır, kandır, dayanaktır, hayattır.

FIRILDAKLARIN U DÖNÜŞLERİNE İTİBAR ETMEYECEĞİZ

Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. 85 milyon aynı duyguda kilitlenmiştir. Hiçbir mazlum insanımızı darda ve zorlukta bırakmama hakimdir. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.