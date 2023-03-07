6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu dünya basınında! ABD merkezli Bloomberg çok mutlu: Ortodoks politikalara dönülecek

İşte o manşetler:

Kılıçdaroğlu için 'Erdoğan'ınkinden hem içerik hem de üslup açısından radikal bir şekilde farklı bir vizyon sunuyor' değerlendirmesini yapan BBC haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Ancak Kılıçdaroğlu'nun bazı müttefikleri, onun çekim gücünden yoksun olduğundan korkuyor.'