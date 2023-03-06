İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masaya geri döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor: Tükürdüğünü yaladı
6'lı masayı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul etmeyerek "sıtmaya tutulmuş" "noter masası" sözleriyle dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya geri döndü. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü. Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı" ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in bu kadar sert konuşup masayı dağıtması ve ardından geri dönmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Meral Akşener için "Tükürdüğünü yaladı" dedi.
Aylardır toplanıp toplanıp elle tutulur bir açıklama yapamayan 6'lı masanın 3 Mart'taki toplantısı olaylı geçmişti.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldığını söylemişti.
Meral Akşener'in masadan kalkarken söylediği zehir zemberek sözler geri dönüşün olmadığını gösteriyordu.
Öyle ki Akşener, 6'lı masa için "sıtmaya tutulmuş" da dedi, "noter masası" da.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını da söyleyen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulundu.
Yavaş ve İmamoğlu Akşener'in çağrısına olumlu cevap vermezken masanın diğer üyeleri ve İYİ Partili vekiller arasında büyük tartışmalara şahit olmuştuk.
Ancak Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı ve Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı toplantı öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İYİ Parti'ye geldi.
İki ismin ziyareti sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinden ayrılıp Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacağını şu sözlerle duyurdu:
Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü. Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı.