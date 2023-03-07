Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumuna ilişkin, "Çalışmalarını yapıyorlar. Depreme odaklandık. Çalışma grupları, çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra da yasal altyapı tamamlanmış olacak" dedi.

BAKAN DÖNMEZ KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Dönmez, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin de konuştu. Bakan Dönmez, "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu, netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Yarın tekrar bölgeye gideceğim sanırım. Muhtemelen nisana kalır" diye konuştu.