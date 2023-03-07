5 OHAL kararnamesi, meclise sunuldu!



MİLLİ EĞİTİM TEDBİRLERİ

Eğitim tedbirlerine ilişkin kararnamede ise yıkılan veya hasarlı olan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında istihdam edilenlerin alacaklarının ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynak aktarılması, parasız yatılı ve burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ildeki parasız yatılıya yerleştirilmesi veya özel eğitim kurumlarına nakil olmaları halinde ödenen bursların, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar kesilmemesi yönünde düzenleme öngörüldü. Ayrıca deprem nedeniyle anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere eğitim desteği verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak sağlanan hizmetlerin bakanlık bütçesinden karşılanması, açma izni verilen özel öğretim kurumlarının 2 yıl içerinde faaliyete başlama zorunluluğuna ilişkin sürenin 3 ay boyunca durması ve kapanan veya kapatılan özel öğretim kurumlarının devir ve teslim etmesi gereken belgeleri teslim edememeleri halinde haklarında idari para cezası uygulanmaması amaçlandı.