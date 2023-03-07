Sinir krizi geçiren veteriner, pompalı tüfekle ateş açtı!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevreye 1 el ateş açması sonucunda silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.