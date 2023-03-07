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    • Güncel
    • 07.03.2023 16:50
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    • 07.03.2023 16:50
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    Sinir krizi geçiren veteriner, pompalı tüfekle ateş açtı

    Samsun’da annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenip gittiği evde sinir krizi geçiren veteriner Levent D., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Adrese giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu Levent D.’yi ikna edip gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sinir krizi geçiren veteriner, pompalı tüfekle ateş açtı!

    Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Levent D. (45) elinde pompalı tüfekle kendini eve kilitledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevreye 1 el ateş açması sonucunda silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    ŞAHSIN ELİNDEKİ SİLAH ALINDI

    Müzakereci polisin gelmesiyle şahıs 1 saat içinde ikna edildi. Önce şahısın elindeki silah alındı, devamında şahıs ikna edilerek evden çıkarıldı.
    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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