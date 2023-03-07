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    • 07.03.2023 14:22
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    • 07.03.2023 14:22
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    BM'den Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama: Hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

    Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'de depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    BM’den Türkiye’deki depremlere ilişkin açıklama!

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Gaziantep'ten video konferansla katıldı.

    "ZARARIN 100 MİLYON LİRA DOLARI AŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR"

    6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 1 ay geçtiğini belirten Vinton, deprem nedeniyle bölgedeki 2,7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya iş yerinin yıkıldığını belirtti. Vinton, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla, hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

    "ÇOK BÜYÜK BİR MİKTAR"

    Temsilci Vinton, deprem bölgesinde yeniden toparlanma çalışmalarının hayatın normale dönmesi açısından kritik önemde olduğunu dile getirmişti. Felaketin boyutlarının benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu söyleyen Vinton, "Geride enkazda insanların evleri, hayalleri, anıları, her şeyi kaldı. Ama öyle büyük bir felaket ki 100 milyon metreküp enkaz oluşturdu ve bu çok büyük bir miktar." ifadelerini kullanmıştı.

        "BİRÇOK FİNANSAL MEKANİZMA DA MEVCUT"

        Vinton, "Uluslararası camiaya bizim mesajımız, bu felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere gösterdiği cömertliği, şimdi Türkiye'ye gösterme zamanı. Bu, sadece bölgedeki fiziki altyapının yeniden inşasının finanse edilmesi veya desteklenmesi açısından değil, toplumun normale dönmesi açısından çok önemli. Bölgenin yeniden kalkınmasını desteklemek için birçok finansal mekanizma da mevcut." değerlendirmesini yapmıştı.

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