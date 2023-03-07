BM'den Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama: Hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

"BİRÇOK FİNANSAL MEKANİZMA DA MEVCUT"

Vinton, "Uluslararası camiaya bizim mesajımız, bu felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere gösterdiği cömertliği, şimdi Türkiye'ye gösterme zamanı. Bu, sadece bölgedeki fiziki altyapının yeniden inşasının finanse edilmesi veya desteklenmesi açısından değil, toplumun normale dönmesi açısından çok önemli. Bölgenin yeniden kalkınmasını desteklemek için birçok finansal mekanizma da mevcut." değerlendirmesini yapmıştı.