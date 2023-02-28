Asrın seferberliği: Dünya Türkiye'deki yaraları sarmak için toplanacak





MALİYET 85 MİLYAR DOLARI BULABİLECEK

Sabah'ın hbaerine göre, Brüksel'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansta depremden etkilenenler için küresel çapta fonları harekete geçecek. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Ankara'yı ziyaret ederek depremin etkisini yerinde gözlemledi. Konferans fikrini AB Komisyonu'na İsveç Başbakanlığı taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu üyesi Öliver Varhelyi ve Forssell ile toplantılarda depremden etkilenenlerin nasıl desteklenebileceği görüşüldü. Ankara'da yapılan taslak çalışmalarda depremin maliyetinin 50 milyar dolardan az olmayacağı ve dolaylı maliyetlerle 85 milyar doları bulabileceği kaydedildi. Elde edilecek miktar, deprem bölgesinde kısa ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacak.