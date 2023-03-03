Asrın felaketinde evi hasar gören vatandaşlara eşyaları için ödeme yapılacak





KİRACI RİSK TESPİTİ RAPORU İSTİYOR

Deprem sonrası konutların sağlamlığı daha fazla sorgulanıyor. Artık kiracılar eve çıkarken ya da ev alacaklar satış sürecinde binanın risk tespit raporunu soruyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Artık ev alacaklar da kiracılar da hatta şu anda mevcutta oturanlar bile inşaat firmalarını arıyor 'Buranın inşaatı nasıl yapıldı? İnşaat yapılırken fotoğrafları falan elinizde var mı? Depreme dayanıklı raporunuz var mı?' gibi taleplerde bulunuyor" ifadesini kullandı.



GELİR TESTİ YOK

Depremin yaşandığı 11 ilde nakdi destekle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yeni tedbirler devreye alındı. Depremin ilk haftası vakıflara 225 milyon lira kaynak sağlayan Aile Bakanlığı, 450 milyon lira daha aktararak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıflar, depremzedelere, sadece 11 ilde değil, göç ettikleri illerde de destek olacak. Bu destekler için gelir testi yapılmayacak. Taşındıkları illerde vakıflara başvurulabilecek. Rana BÜYÜKTAŞ



1.5 MİLYAR DOLARLIK 'DEPREM' ETKİSİ

Asrın felaketinin yaşandığı Şubat ayında ihracat 18.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8.6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin, ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğunu belirterek, "Şubat'ta ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalışla 18.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle ihracatımız 1.5 milyar dolar azalmıştır" denildi.



ŞUBAT REKORU

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek Şubat rakamı olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

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