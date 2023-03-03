Asrın felaketinde evi hasar gören vatandaşlara eşyaları için ödeme yapılacak

Kahramanmaraşlı 11 ili etkileyen deprem sonrasında yıkılan ya da hasar alan konutlarda kalan eşyalar için vatandaşlara ödeme yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başladığı uygulama ile görevliler az ve orta hasarlı evlere girerek zarar gören eşyaları formlara işliyor. Enkaz haline gelen binalar ile ağır hasarlı evlerdeki eşyalar içinse vatandaşların beyanı esas alınacak. Eşyalar için bir fiyat belirlendikten sonra AFAD vatandaşlara ödeme yapacak. 'Eşya Zarar Tespit Formu'nda 26 kalemden oluşan eşya grupları bulunuyor. Ancak formda yer almayan eşyalar da kayda alınıyor. Formda bu eşyaların eklenmesi için ayrı bir bölüm yer alıyor.
FATURAYA ERTELEME CAYMA BEDELİNE İPTAL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), depremzedeler için bilgilendirici bir rehber hazırladı. 11 ildeki depremzedenin son ödeme tarihi 14 Mart'a kadar olan faturalarının son ödeme tarihleri bu tarihten sonrasına ertelenecek. Operatörler OHAL süresi içinde deprem nedeniyle vefat eden aboneler nezdinde bulunan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin alacaklarından feragat edecek. Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerden 8 Mayıs'a kadar SIM kart değişimi, devir, hat dondurma ve nakil talepleri ile açma-kapama ücretleri ve cayma bedeli alınmayacak. 6 Mart'a kadar taahhüdü biten bireysel abonelere, taahhüt sürelerinin sonunda 1 ay süre ile taahhütlü ücret koşullarında taahhütsüz olarak hizmet sunulacak.
Barış ŞİMŞEK
ÜRETİCİYE DESTEK
Depremden etkilenen 11 ildeki çiftçilerin zarara uğramaması için önlem alan Tarım Kredi Marketleri, depremzedelerin ürünlerine raflarında yer verdi. Depremzede üreticilerin tüm ürünlerini satın alan Tarım Kredi, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bin 500'ün üzerinde kooperatif marketlerde bu ürünleri satışa çıkardı. Çiftçinin el emeği göz nuru ürünlerini değerinden satın alarak destekleyen Tarım Kredi, "Tarım Kredi Grubu olarak, çiftçilerimizin üretim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayarak elde ettikleri ürünlerini değerinden satın alarak desteklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
TOPLAMAYA DA DESTEK
Açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerimizin Hatay-Arsuz'da yetiştirdikleri limonları, toplanmasına da destek olarak her zamanki anlayışımızla değerinden satın aldık. Türkiye'nin 81 ilindeki bin 500'ün üzerindeki Kooperatif Marketimizde sizlerle buluşturmak için araçlarımızı yükledik ve yola çıkardık. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz."
Rana BÜYÜKTAŞ