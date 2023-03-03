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    Asrın felaketinde evi hasar gören vatandaşlara eşyaları için ödeme yapılacak

    Asrın felaketinde evi hasar gören vatandaşlara eşyaları için de ödeme yapılacak. Bunun için formlar hazırlandı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Depremzedeye eşya parası

    Kahramanmaraş 11 ili etkileyen deprem sonrasında yıkılan ya da hasar alan konutlarda kalan eşyalar için vatandaşlara ödeme yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başladığı uygulama ile görevliler az ve orta hasarlı evlere girerek zarar gören eşyaları formlara işliyor. Enkaz haline gelen binalar ile ağır hasarlı evlerdeki eşyalar içinse vatandaşların beyanı esas alınacak. Eşyalar için bir fiyat belirlendikten sonra AFAD vatandaşlara ödeme yapacak. 'Eşya Zarar Tespit Formu'nda 26 kalemden oluşan eşya grupları bulunuyor. Ancak formda yer almayan eşyalar da kayda alınıyor. Formda bu eşyaların eklenmesi için ayrı bir bölüm yer alıyor.



    FATURAYA ERTELEME CAYMA BEDELİNE İPTAL
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), depremzedeler için bilgilendirici bir rehber hazırladı. 11 ildeki depremzedenin son ödeme tarihi 14 Mart'a kadar olan faturalarının son ödeme tarihleri bu tarihten sonrasına ertelenecek. Operatörler OHAL süresi içinde deprem nedeniyle vefat eden aboneler nezdinde bulunan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin alacaklarından feragat edecek. Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerden 8 Mayıs'a kadar SIM kart değişimi, devir, hat dondurma ve nakil talepleri ile açma-kapama ücretleri ve cayma bedeli alınmayacak. 6 Mart'a kadar taahhüdü biten bireysel abonelere, taahhüt sürelerinin sonunda 1 ay süre ile taahhütlü ücret koşullarında taahhütsüz olarak hizmet sunulacak.
    Barış ŞİMŞEK



    ÜRETİCİYE DESTEK
    Depremden etkilenen 11 ildeki çiftçilerin zarara uğramaması için önlem alan Tarım Kredi Marketleri, depremzedelerin ürünlerine raflarında yer verdi. Depremzede üreticilerin tüm ürünlerini satın alan Tarım Kredi, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bin 500'ün üzerinde kooperatif marketlerde bu ürünleri satışa çıkardı. Çiftçinin el emeği göz nuru ürünlerini değerinden satın alarak destekleyen Tarım Kredi, "Tarım Kredi Grubu olarak, çiftçilerimizin üretim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayarak elde ettikleri ürünlerini değerinden satın alarak desteklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

    TOPLAMAYA DA DESTEK
    Açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerimizin Hatay-Arsuz'da yetiştirdikleri limonları, toplanmasına da destek olarak her zamanki anlayışımızla değerinden satın aldık. Türkiye'nin 81 ilindeki bin 500'ün üzerindeki Kooperatif Marketimizde sizlerle buluşturmak için araçlarımızı yükledik ve yola çıkardık. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz."
    Rana BÜYÜKTAŞ



        YIKIMIN F'OTO'ĞRAFI
        Depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı. Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, hasarlı araç toplama alanlarına taşınıyor. 'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda yüzlerce otomobil bulunuyor. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü. Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.



        21.244 KONUT BAŞLIYOR
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını söyledi. Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: "21 Şubat'tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da bin 161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da bin 185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Mart'ın ilk 3 gününde toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını da başlatmış olacağız. 3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz."



        KİRACI RİSK TESPİTİ RAPORU İSTİYOR
        Deprem sonrası konutların sağlamlığı daha fazla sorgulanıyor. Artık kiracılar eve çıkarken ya da ev alacaklar satış sürecinde binanın risk tespit raporunu soruyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Artık ev alacaklar da kiracılar da hatta şu anda mevcutta oturanlar bile inşaat firmalarını arıyor 'Buranın inşaatı nasıl yapıldı? İnşaat yapılırken fotoğrafları falan elinizde var mı? Depreme dayanıklı raporunuz var mı?' gibi taleplerde bulunuyor" ifadesini kullandı.

        GELİR TESTİ YOK
        Depremin yaşandığı 11 ilde nakdi destekle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yeni tedbirler devreye alındı. Depremin ilk haftası vakıflara 225 milyon lira kaynak sağlayan Aile Bakanlığı, 450 milyon lira daha aktararak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıflar, depremzedelere, sadece 11 ilde değil, göç ettikleri illerde de destek olacak. Bu destekler için gelir testi yapılmayacak. Taşındıkları illerde vakıflara başvurulabilecek. Rana BÜYÜKTAŞ

        1.5 MİLYAR DOLARLIK 'DEPREM' ETKİSİ
        Asrın felaketinin yaşandığı Şubat ayında ihracat 18.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8.6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin, ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğunu belirterek, "Şubat'ta ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalışla 18.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle ihracatımız 1.5 milyar dolar azalmıştır" denildi.

        ŞUBAT REKORU
        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek Şubat rakamı olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

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        Haberler Ekonomi Asrın felaketinde evi hasar gören vatandaşlara eşyaları için ödeme yapılacak
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