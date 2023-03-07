EGM harekete geçti: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı"

81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Diğer yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet "oltalama (phishing)" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi ise tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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