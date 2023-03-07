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    • Haberler
    • 07.03.2023 16:07
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    • 07.03.2023 16:09
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    EGM harekete geçti: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı"

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunun 29 kişinin tutuklandığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal faaliyetleri yürütüyor.

    Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 129 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. 621 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat istikametinde 154 şahıs gözaltına alınırken, 29 kişi ise tutuklandı.

    81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI
    Diğer yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet "oltalama (phishing)" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi ise tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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    Haberler Haberler EGM harekete geçti: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı"
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