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    • 03.03.2023 13:21
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    YÖK Başkanı Özvar: Depremden etkilenen öğrencilerimizden katkı payı alınmayacak

    OHAL kapsamında yükseköretim alanında tedbirler getiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depremden etkilenen öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri alınmayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YÖK’ten üniversite öğrencilerine destek

    YÖK Başkanı Özvar: Depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

    Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kararnameye ilişkin, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

    YÖK Başkanı Özvar, katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarında iade edileceğini kaydetti.

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