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    TAKVİM'den dağılan 6'lı koalisyona 'aday' testi

    Masayı dağıtıp Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Meral Akşener, son olarak rotayı "Adayım” diyen hukukçu Ersan Şen’e kırdı. Takvim Gazetesi 6 Mart 2023 tarihli "ADAY TESTİ" başlıklı haberiyle muhalefetin içerisinde bulunduğu vahim duruma dikkat çekti.

    Takvim
    Aday testi

    Millet ittifakı, 13 kez toplandı. Meral Akşener "noter değilim" deyip masayı dağıttı. Topu Yavaş ve İmamoğlu'na attı. Ancak istediği yanıtı alamadı! O da canlı yayına odaklandı. "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e telefon açtı.




    Takvim ise işin içinden çıkamayan muhalefet için adaylık testi hazırladı.

    SİYASET LİGİNDE KÜMEDE KALMAK İÇİN EN DOĞRU ADAY KİMDİR?

    a) Alex Ferguson

    b) Pep Guardiola

    c) Jurgen Klopp

    d) Yılmaz Vural

    SICAK PARA KAYNAĞI BULACAK ADAY AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

    a) Çamoluk Oto

    b) Ben Bernanke

    c) Christine Lagarde

    d) Janet Yellen

    TECRÜBESİYLE MASADAKİ MUHTEMEL DAĞILMAYI KİM ÖNLEYEBİLİR?

    a) Robert De Niro

    b) Jim Carrey

    c) Aydemir Akbaş

    d) Danny DeVito


    İTTİFAKTAKİ KOLPACI ORTAKLARI KİM HİZAYA GETİRİR?

    a) D. Eisenhower

    b) Şafak Sezer

    c) Kim Young Un

    d) Kral Charles

    HİTABETİ VE GÜR SESİYLE MEYDANLARI KİM KUCAKLAYABİLİR?

    a) Adele

    b) Celine Dion

    c) Lady Gaga

    d) Kibariye


    Akşener, sessizliğini bozdu: O güne kadar aday konuşmadık. Baktım ki Kılıçdaroğlu'nda karar kılınmış. Ben de anketleri söyledim. Kılıçdaroğlu hiddetlendi.



    ÖFKENİN İMZASI
    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı terk etti. Kemal Kılıçdaroğlu, küplere bindi. Uzmanlar, ortak aday metnindeki imzasına dikkat çekti: Bu kez imza, öfkeyle kaleme iyice bastırılarak atılmış


    ALTILI koalisyon masası, 384 gün boyunca 12 kez oturup, konuşup kalktı. Aslında ortak aday için hiç toplanmadı. Sürekli liderlerin kurmayları, medya yoluyla ayrılık yönünde imalı mesajlar paylaştı. İşte Perşembe günü yapılan son toplantıda, anketlerde diğer seçenekte yer alan Deva, Gelecek, Saadet ve DP liderlerini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben adayım" diyince ortalık kızıştı. Meral Akşener de, "Hayır, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu, sizden daha önde" diye onları göstererek masayı dağıttı.



    BÜYÜK SORUN VAR
    Milletvekili Danışmanı Ahmet Kurtuluş, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Her şey yolunda" denildiğinde anlarda Kılıçdaroğlu'nun imzasının "Her şeyin yolunda olmadığını, sorunlar olduğunu" gösterdiğini anlattı. Kurtuluş, ortak aday metninin altında yer alan imzayı işaret ederek "Bu kez imza öfkeyle, kaleme iyice bastırılarak atılmış" yorumu yaptı.




    Kılıçdaroğlu'nun her zaman özenle attığı imza, mutabakat metninin altındaki imzayla karşılaştırıldığında aradaki belirgin fark dikkatlerden kaçmadı.



        Akşener, son 6'lı Masa toplantısının perde arkasını anlattı:

        BEN hariç herkes Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşmuş. Anlaşılmış. Söz bana gelince 'Kamuoyu araştırması yapalım' dedim. Kılıçdaroğlu, hiddetlenip ayağa kalktı. 'Partime sorayım. Masadan kalkayım' dedim. Ali ve Ahmet bey, araya girdi. Eğer masa, benim değil milletin bu talebine ve isteğine olur verirse gurur yapmadan o masaya geri dönerim.
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        Haberler Güncel TAKVİM'den dağılan 6'lı koalisyona 'aday' testi
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