TAKVİM'den dağılan 6'lı koalisyona 'aday' testi



Akşener, sessizliğini bozdu: O güne kadar aday konuşmadık. Baktım ki Kılıçdaroğlu'nda karar kılınmış. Ben de anketleri söyledim. Kılıçdaroğlu hiddetlendi.







ÖFKENİN İMZASI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı terk etti. Kemal Kılıçdaroğlu, küplere bindi. Uzmanlar, ortak aday metnindeki imzasına dikkat çekti: Bu kez imza, öfkeyle kaleme iyice bastırılarak atılmış





ALTILI koalisyon masası, 384 gün boyunca 12 kez oturup, konuşup kalktı. Aslında ortak aday için hiç toplanmadı. Sürekli liderlerin kurmayları, medya yoluyla ayrılık yönünde imalı mesajlar paylaştı. İşte Perşembe günü yapılan son toplantıda, anketlerde diğer seçenekte yer alan Deva, Gelecek, Saadet ve DP liderlerini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben adayım" diyince ortalık kızıştı. Meral Akşener de, "Hayır, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu, sizden daha önde" diye onları göstererek masayı dağıttı.