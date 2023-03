TAKVİM'den dağılan 6'lı koalisyona 'aday' testi

Millet ittifakı, 13 kez toplandı. Meral Akşener "noter değilim" deyip masayı dağıttı. Topu Yavaş ve İmamoğlu'na attı. Ancak istediği yanıtı alamadı! O da canlı yayına odaklandı. "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e telefon açtı.









Takvim ise işin içinden çıkamayan muhalefet için adaylık testi hazırladı.



SİYASET LİGİNDE KÜMEDE KALMAK İÇİN EN DOĞRU ADAY KİMDİR?



a) Alex Ferguson



b) Pep Guardiola



c) Jurgen Klopp



d) Yılmaz Vural



SICAK PARA KAYNAĞI BULACAK ADAY AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?



a) Çamoluk Oto



b) Ben Bernanke



c) Christine Lagarde



d) Janet Yellen



TECRÜBESİYLE MASADAKİ MUHTEMEL DAĞILMAYI KİM ÖNLEYEBİLİR?



a) Robert De Niro



b) Jim Carrey



c) Aydemir Akbaş



d) Danny DeVito





İTTİFAKTAKİ KOLPACI ORTAKLARI KİM HİZAYA GETİRİR?



a) D. Eisenhower



b) Şafak Sezer



c) Kim Young Un



d) Kral Charles



HİTABETİ VE GÜR SESİYLE MEYDANLARI KİM KUCAKLAYABİLİR?



a) Adele



b) Celine Dion



c) Lady Gaga



d) Kibariye