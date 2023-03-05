Akşener'in en yakınındaki isimden CHP'ye üstü kapalı sözlerle gözdağı: "Neler yaşadığını bir bir anlatsam..."

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masadan çekildi.
Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Koalisyondaki 5 parti jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.
AKŞENER "MASADAN KALDIRILDIM" DEDİ GERİ DÖNÜŞ ŞARTINI AÇIKLADI: EKREM VE MANSUR...
Öte yandan İYİ Parti'nin masadan kapı dışı edilmesi Meral Akşener tarafından da kabul edildi. İYİ Parti lideri, "Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım" dedi.
Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden birinin aday olması gerektiğini savunarak "Eğer masa ya da Kemal bey milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" şeklinde konuştu.
CHP'YE ÜSTÜ KAPALI SÖZLERLE GÖZDAĞI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, CHP'ye üstü kapalı sözlerle gözdağı verdi.
Dikbayır, CHP'lilerle girilen münakaşalara ilişkin ise, "Çok nezaketlidir Sayın Meral Akşener. Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." dedi.