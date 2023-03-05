Akşener'in en yakınındaki isimden CHP'ye üstü kapalı sözlerle gözdağı: "Neler yaşadığını bir bir anlatsam..."

AKŞENER "MASADAN KALDIRILDIM" DEDİ GERİ DÖNÜŞ ŞARTINI AÇIKLADI: EKREM VE MANSUR...

Öte yandan İYİ Parti'nin masadan kapı dışı edilmesi Meral Akşener tarafından da kabul edildi. İYİ Parti lideri, "Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım" dedi.



Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden birinin aday olması gerektiğini savunarak "Eğer masa ya da Kemal bey milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" şeklinde konuştu.