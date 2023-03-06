Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 217 bin 246 depremzede öğrencinin başka illere nakli yapıldı

"HATAY'DAN 71 BİN 959 ÖĞRENCİMİZİN BAŞKA İLLERE NAKLİNİ YAPTIK"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nakil talebinde bulunan öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı: "Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu." Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133 Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını kaydetti. Bakan Özer, deprem felaketi yaşayan on ilden nakil yaptıran öğrencilerin dağılımına ilişkin ise "Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay'dan 71 bin 959 öğrencimizin başka illere naklini yaptık. " ifadelerini kulllandı.