Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den burs duyurusu! Depremzede öğrenciler için harekete geçildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bölgede yakınlarını kaybeden öğrenciler için de burs verileceğini duyurdu.
MAHMUT ÖZER DUYURDU: BURS VERECEĞİZ
Özer şu ifadeleri kullandı;
"Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz."
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Karara ilişkin Bakanlıktan kapsamlı bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Olağanüstü Hâl Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararname uyarınca olağanüstü hâl ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.