Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den burs duyurusu! Depremzede öğrenciler için harekete geçildi

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri hâlinde bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KAYNAK AKTARILACAK

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

OHÂL bölgesindeki illerde İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.