WhatsApp’tan yeni hamle: AB kurallarına uymayı kabul etti!

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ın hizmet koşullarındaki değişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı taahhüt ettiğini bildirdi. AB Komisyonu, üye ülke tüketici kurumları ve WhatsApp arasında gerçekleştirilen diyaloğun ardından uygulamanın, kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeyi ve sözleşme güncellemeleri konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı göstermeyi kabul ettiğini açıkladı.

WHATSAPP KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞILMAYACAK

WhatsApp'ın kullanıcıların kabul etmemeleri halinde güncellemeleri reddetmelerini kolaylaştıracağına işaret edilen açıklamada, şirketin kullanıcıları güncelleme reddi halinde hizmete erişimin biteceği durumlarda da açıkça bilgilendireceği kaydedildi. Açıklamada, WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini reklam veya diğer amaçlarla Facebook dahil diğer Meta şirketleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşmayacağına dikkati çekildi.