Bilim insanları Başkan Erdoğan liderliğinde 7,5 saat afet yönetimini konuştu: "Enkazı nasıl kaldırırız değil insanlar nasıl enkaz altında kalmaz!"

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı cuma günü İstanbul'da yapıldı.
YATAY MİMARİDEN VAZGEÇİLMEYECEK
Deprem felaketlerinin akabinde organize edilen toplantıda, Başkan Erdoğan 'yatay mimariden vazgeçilmeyeceğini' vurguladı.
Başkan Erdoğan, "Şüphesiz asıl olan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir" diyerek sözü uzmanlara bıraktı. Toplantıya katılım sağlayan veya ihtisas kurulunda adı geçen akademisyenler ve alanında uzman isimler, 7,5 saatlik toplantının detaylarını paylaştı.
Prof.Dr. Mustafa Kumral: "Sayın Cumhurbaşkanı 7,5 saat boyunca herkese söz verdi, herkes açık açık fikrini belirtti. Ortak bir mesaj vardı ama tüm hocalarımızın konuşmalarında farklı vurgular vardı ve bunlar çok önemliydi. Bunlar tek tek not alındı... Ulusal Risk Kalkanı Modeli projesi kapsamında şu anda 9 tane olan politikalar kurulu 10'a çıkarılmış oluyor. Ayrıca Türkiye Afet Politikalar Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulda sadece depremle alakalı değil, yangın; sel ve kuraklık gibi tüm afetlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin afet ülkesi olduğu artık net bir şekilde ortaya çıktığı için bütün afetlerle alakalı bir politika belirleme yoluna gidiliyor. "
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "43 yıllık hocayım. Hayatımda gördüğüm ilk toplantıydı... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bilim insanlarını bir araya getiriyor ve burada fikir birliği oluşturmak için müthiş bir adım atıyor. Bilimin desteğini alarak yapılacak çalışmalarda böyle bir ortam oluşturuyor ve siyaset üstü bir konu olduğunu açıklıyor...Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi... Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde oluşturduğu bir kurul vardı ve ben de üyesiydim. O günleri hatırlattı bana bu toplantı... Siyaset üstü bir kuruldu. Fikri yapı oluşturuldu. Bilim adamları dinlendi, fikirlerinden istifade edildi."