Bilim insanları Başkan Erdoğan liderliğinde 7,5 saat afet yönetimini konuştu: "Enkazı nasıl kaldırırız değil insanlar nasıl enkaz altında kalmaz!"

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı cuma günü İstanbul'da yapıldı.

YATAY MİMARİDEN VAZGEÇİLMEYECEK

Deprem felaketlerinin akabinde organize edilen toplantıda, Başkan Erdoğan 'yatay mimariden vazgeçilmeyeceğini' vurguladı.



Başkan Erdoğan, "Şüphesiz asıl olan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir" diyerek sözü uzmanlara bıraktı. Toplantıya katılım sağlayan veya ihtisas kurulunda adı geçen akademisyenler ve alanında uzman isimler, 7,5 saatlik toplantının detaylarını paylaştı.