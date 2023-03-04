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    • 05.03.2023 06:31
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    • 05.03.2023 06:35
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    Meteorolojiden 4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat boyunca etkili olacak! İstanbul, Ankara ve İzmir'e çok kuvvetli geliyor | 5-9 Mart 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Türkiye genelinde "kuvvetli yağış uyarısı" yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre özellikle Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli yağış alarmı verirken, Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde yağışların özellikle bugün ve yarın yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahminleri...

    4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat etkili olacak

    Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

        DENİZLİ °C, 14°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

        İZMİR °C, 14°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

        MUĞLA °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ANTALYA °C, 17°C
            Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı , yağışlar yerel olarak kuvvetli

            HATAY °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            K.MARAŞ °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 13°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli

            KONYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 17°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

            DÜZCE °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

            KASTAMONU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

            ZONGULDAK °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

            SAMSUN °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

            TOKAT °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

                ELAZIĞ °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ERZURUM °C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KARS °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                MALATYA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 19°C
                Parçalı bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 20°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 22°C
                Parçalı bulutlu

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                        Haberler Güncel Meteorolojiden 4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat boyunca etkili olacak! İstanbul, Ankara ve İzmir'e çok kuvvetli geliyor | 5-9 Mart 2023
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