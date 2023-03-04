Meteorolojiden 4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat boyunca etkili olacak! İstanbul, Ankara ve İzmir'e çok kuvvetli geliyor | 5-9 Mart 2023

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı