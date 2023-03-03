Dağılan koalisyon dünya basınında: Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe





REUTERS TÜRKİYE ŞEFİ: MUHALEFETTE ŞOK VE KARGAŞA

Akşener'in açıklamalarını cümle cümle flaş haber olarak geçen İngiliz haber ajansı Reuters, "İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi" başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına dikkat çekildi.

Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."