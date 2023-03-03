Dağılan koalisyon dünya basınında: Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılma kararı alması ve sonrasında CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini ön plana atması Türk siyaset tarihine damga vuran bir olay olarak tarihe geçti.
Yaşanan bu olay sonrasında CHP'li isimler ve CHP medyası Meral Akşener'in bu çıkışına sert tepki gösterirken yaşanan olaylar yabancı basında da geniş yankı buldu.
"ERDOĞAN'A KARŞI CEPHE KURMA ÇABALARINA DARBE"
Reuters'ta yapılan haberde muhalefetin yirmi yıldır Başkan Erdoğan'a karşı ciddi bir meydan okuma oluşturmadığını ifade edilirken, Akşener'in kararı "Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe" olarak yorumlandı.