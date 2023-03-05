Malatya'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı: En doğru teknikle...

'DOĞANŞEHİR'DE KAZMAYI VURDUK'

Bakan Kurum ayrıca, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta yapılacak 349 kalıcı konutla ilgili de bir video paylaşarak, Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk dedi.