İstanbul’da deprem göçü sürüyor! En çok talep gören bölge ve evler...

"EYT DÜZENLEMESİ İLE GÖÇ ARTABİLİR"

EYT düzenlemesi sonrasında İstanbul'dan bir nüfus hareketliliğinin farklı illere doğru geçebileceğini değerlendiriyoruz. Bu noktada Tekirdağ, Trakya Bölgesi'nde özellikle Tekirdağ'ın Kuzeyi olmak üzere Kırklareli ile beraber bu yerler ön plana çıkabilir. Bu hat üzerinde Balıkesir gibi biraz daha içte kalan bölgelere yoğunlaşmalar olabilir. Ege sahillerinde az katlı yapılara yoğunlaşmalar olabilir.

ÇEKMEKÖY BÖLGE OLARAK İKİNCİ RİSKLİ BÖLGE

Binası 1999 depreminden önce yapıldıysa taşınma konusunda onlar daha çok istekliler. Daha çok ikinci bölgeye geçildi. İstanbul'un şehir merkezine yakın yerler, Beykoz sırtları olsun, Arnavutköy olsun, Çekmeköy olsun bölge olarak bu taraflar ikinci riskli bölge diye tabir ediliyor. Deprem riski çok daha az olan yerlere insanlar kuzeye doğru gidiyorlar oralarda bir yer arayışı var. Yine tabi ki İstanbul'dan taşınmak isteyen bir kişi Konyalıdır, atıyorum Ankaralıdır, Karadeniz bölgesinde deprem riskinin az olduğu yerler var. Aslen oralı olan vatandaşlar memleketlerine gidiyor. Artan kiralar, deprem riski insanları bu tarz talepleri oluşturmaya sebebiyet verdi.