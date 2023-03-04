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    • Güncel
    • 04.03.2023 10:26
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    • 04.03.2023 10:26
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    İstanbul’da deprem göçü sürüyor! En çok talep gören bölge ve evler...

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar olası İstanbul depremi için paniklemeye başladı. 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışında ve daha sağlam zeminli bir bölgeye ve TOKİ'lere taşınmak istiyor. Peki en çok hangi bölgelere ve evlere talep var. İşte o detaylar…

    takvim.com.tr
    Deprem göçünde en çok talep gören bölge ve evler...

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkıma yol açarken, İstanbul'da vatandaşlar ise olası İstanbul depremi için paklemeye başaldı. İstanbullular, kenti terk etme arayışında ve daha sağlam zeminli bir bölgeye taşınmak istiyor Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden deprem göçü başladığı belirtiliyor.

    "SAHİL BÖLGELERİNDEN KUZEYE DOĞRU ARAYIŞ VAR"

    Miliiyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle deprem sonrasında depremzedelerin yanı sıra İstanbul'da kent içi göçün de son haftalarda yoğunlaştığını söylemek mümkün. Nispeten sahil bandında yani Marmara Denizi'ne yakın olan bölgelerde. Bunlar Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar gibi ve Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik gibi bazı bölgelerden şehrin kuzeyine doğru bir arayış var. Bu arayışlar tabi müşterilerin bütçelerine göre farklılık gösteriyor. Şunu ifade edebiliriz ki çok katlı binadan az katlı binaya, daha zemin yapısı kuvvetli olan yerlere ki özellikle İstanbul'da şehrin kuzey bölgelerine daha yoğun hareketlilik var diyebiliriz." dedi.

    TOKİ KONUTLARINA BÜYÜK TALEP

    TOKİ konutlarına her zamankinden daha fazla bir rağbet var. Eskiden TOKİ'de oturuyorum denildiğinde bu konutların sağlamlığından ziyade çevresi ve demografik yapısı insanların aklına geliyordu ama TOKİ sağlam yapı olarak görülüyor. Yapıların kendi içerisindeki güçlüklerinden ziyade zeminin de sağlam olduğu ön plana çıktı. Son deprem şunu gösterdi, sadece yapının kendisinin sağlam olması fayda sağlamadı aynı zamanda zeminin de benzer sağlamlık yapısında olması gerektiğini hatırlattı.

        "HERKES SAĞLAM YERLERİ ARAŞTIRIYOR"

        İstanbul'da 99 depremi sonrasında zemin incelemelerinin deprem riski faktörüne katıldığını söylemek mümkün. İstanbul'da hanehalklarının ancak yüzde 45 kadarı 2001 ve sonrası yapılarda oturuyor. Bu açıdan baktığımızda kiralık yerler boş kalmayacak belki başka kişiler tarafından doldurulacak ama en azından herkes mevcut oturduğu yerden daha sağlam neresi olabilir araştırıyor.

        İŞTE İSTANBUL'DA TERCİH EDİLEN O İLÇELER ŞÖYLE...

        Benzer bölgede belki daha yeni bir yapıya, orada bulunamazsa kuzeyde daha farklı bir yapıya talep var. Taleplerin bu yönlü olması kiraları da beraberinde yukarıya doğru hareketlendiriyor. Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ön olanda, Şile ve Ağva gibi yerler ön planda. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçeler ön planda.

        "EYT DÜZENLEMESİ İLE GÖÇ ARTABİLİR"

        EYT düzenlemesi sonrasında İstanbul'dan bir nüfus hareketliliğinin farklı illere doğru geçebileceğini değerlendiriyoruz. Bu noktada Tekirdağ, Trakya Bölgesi'nde özellikle Tekirdağ'ın Kuzeyi olmak üzere Kırklareli ile beraber bu yerler ön plana çıkabilir. Bu hat üzerinde Balıkesir gibi biraz daha içte kalan bölgelere yoğunlaşmalar olabilir. Ege sahillerinde az katlı yapılara yoğunlaşmalar olabilir.

        ÇEKMEKÖY BÖLGE OLARAK İKİNCİ RİSKLİ BÖLGE

        Binası 1999 depreminden önce yapıldıysa taşınma konusunda onlar daha çok istekliler. Daha çok ikinci bölgeye geçildi. İstanbul'un şehir merkezine yakın yerler, Beykoz sırtları olsun, Arnavutköy olsun, Çekmeköy olsun bölge olarak bu taraflar ikinci riskli bölge diye tabir ediliyor. Deprem riski çok daha az olan yerlere insanlar kuzeye doğru gidiyorlar oralarda bir yer arayışı var. Yine tabi ki İstanbul'dan taşınmak isteyen bir kişi Konyalıdır, atıyorum Ankaralıdır, Karadeniz bölgesinde deprem riskinin az olduğu yerler var. Aslen oralı olan vatandaşlar memleketlerine gidiyor. Artan kiralar, deprem riski insanları bu tarz talepleri oluşturmaya sebebiyet verdi.

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        Haberler Güncel İstanbul’da deprem göçü sürüyor! En çok talep gören bölge ve evler...
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