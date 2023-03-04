İstanbul’da deprem göçü sürüyor! En çok talep gören bölge ve evler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkıma yol açarken, İstanbul'da vatandaşlar ise olası İstanbul depremi için paklemeye başaldı. İstanbullular, kenti terk etme arayışında ve daha sağlam zeminli bir bölgeye taşınmak istiyor Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden deprem göçü başladığı belirtiliyor.
"SAHİL BÖLGELERİNDEN KUZEYE DOĞRU ARAYIŞ VAR"
Miliiyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle deprem sonrasında depremzedelerin yanı sıra İstanbul'da kent içi göçün de son haftalarda yoğunlaştığını söylemek mümkün. Nispeten sahil bandında yani Marmara Denizi'ne yakın olan bölgelerde. Bunlar Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar gibi ve Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik gibi bazı bölgelerden şehrin kuzeyine doğru bir arayış var. Bu arayışlar tabi müşterilerin bütçelerine göre farklılık gösteriyor. Şunu ifade edebiliriz ki çok katlı binadan az katlı binaya, daha zemin yapısı kuvvetli olan yerlere ki özellikle İstanbul'da şehrin kuzey bölgelerine daha yoğun hareketlilik var diyebiliriz." dedi.
TOKİ KONUTLARINA BÜYÜK TALEP
TOKİ konutlarına her zamankinden daha fazla bir rağbet var. Eskiden TOKİ'de oturuyorum denildiğinde bu konutların sağlamlığından ziyade çevresi ve demografik yapısı insanların aklına geliyordu ama TOKİ sağlam yapı olarak görülüyor. Yapıların kendi içerisindeki güçlüklerinden ziyade zeminin de sağlam olduğu ön plana çıktı. Son deprem şunu gösterdi, sadece yapının kendisinin sağlam olması fayda sağlamadı aynı zamanda zeminin de benzer sağlamlık yapısında olması gerektiğini hatırlattı.