Deprem sonrası nüfus yüzde 40 arttı! Fırsatçılar kiralara fahiş zam yaptı

Depremden sonra tüm emlakçılar depremzedelerin barınmaları için ellerinden geleni yaptı, herhangi bir komisyon almadı. Fakat istemediğimiz fiyat artışı oldu. Kiralamanın yanında konut satışları da en büyük sorun olmaya başladı. Satılık rakamlarda da çok ciddi artışlar görüyoruz. Bunlarla ilgili de gerekli işlemleri başlatacağız. Mülk sahiplerine vicdani ve insanı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu felaket, hepimizin başına gelebilir; insanlık namına ellerini vicdanlarına koymalarını tavsiye ediyorum. Bu kişiler hakkında resmi kurumlarla birlikte yaptırım uygulayacağız. İfşa ettiklerimiz, emlakçılar olarak ilanlarını paylaşmadıklarımız var. Sözlü ve yazılı uyarılarımız var" diye konuştu.

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