FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken FETÖ iltisaklı oluşumlar 'milleti devlete kırdırma' amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti.
Gökhan Özbek'in '23 derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında 'gözaltı' kararı verildi.
Gelişme üzerine Özbek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış" paylaşımını yaptı.
SİCİL KİRLİ, ALGI KİRLİ, BAĞLANTILAR KİRLİ
Bu bağlamda Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.
Özbek, girift ilişkiler ağı ile ön plana çıkıyor.
Öncelikle Süreyya Olcayto ismiyle başlayalım... Olcayto, 'Köy okullarına yardım yapıyoruz' maskesine sığınarak milletten topladığı paraları hesabı geçirmişti. Söz konusu dolandırıcı, Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli platformunun eski içerik üreticilerinden biri.