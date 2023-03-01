FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı





16 MİLYON TL'LİK KRİPTO VURGUN

Gökhan Özbek'le ilgili kripto para vurgunu iddiası da mevcut.



Özbek, FOY Token isimli kripto dolandırıcılık sistemini sosyal medyada öven paylaşımlarda bulunmuştu. 16 milyon TL'lik vurgunun bir parçası olduğu konuşulanlar arasında.



Bu olayların günyüzüne çıkmasının ardından Özbek 'Ben de mağdurum' maskesine sığınarak alenen taraf değiştirmişti.



Gelelim Türk Solu Dergisi ve FETÖ iltisaklı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile olan bağına...



Gökhan Özbek, eski bir Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi ise FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu.





Türk Solu Dergisi, Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarından biri olan 'Ordu Göreve' pankartını açan bir yayın. Bu pankartı açanlar Gökçe Fırat Çulhaoğlu öncülüğünde Gökhan Özbek ve diğer ekip arkadaşları.