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    • Güncel
    • 01.03.2023 20:54
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    • 01.03.2023 21:01
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    FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı. Sosyal medyada manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü. Gökhan Özbek'in '23 Derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında 'gözaltı' kararı verildi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    FETÖ’nün Twitter’daki operasyon ayağına darbe!

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken FETÖ iltisaklı oluşumlar 'milleti devlete kırdırma' amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti.

    Gökhan Özbek'in '23 derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü.



    GÖZALTI KARARI VERİLDİ
    Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında 'gözaltı' kararı verildi.

    Gelişme üzerine Özbek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış" paylaşımını yaptı.


    SİCİL KİRLİ, ALGI KİRLİ, BAĞLANTILAR KİRLİ
    Bu bağlamda Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.


    Özbek, girift ilişkiler ağı ile ön plana çıkıyor.





    Öncelikle Süreyya Olcayto ismiyle başlayalım... Olcayto, 'Köy okullarına yardım yapıyoruz' maskesine sığınarak milletten topladığı paraları hesabı geçirmişti. Söz konusu dolandırıcı, Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli platformunun eski içerik üreticilerinden biri.



        16 MİLYON TL'LİK KRİPTO VURGUN
        Gökhan Özbek'le ilgili kripto para vurgunu iddiası da mevcut.

        Özbek, FOY Token isimli kripto dolandırıcılık sistemini sosyal medyada öven paylaşımlarda bulunmuştu. 16 milyon TL'lik vurgunun bir parçası olduğu konuşulanlar arasında.


        Bu olayların günyüzüne çıkmasının ardından Özbek 'Ben de mağdurum' maskesine sığınarak alenen taraf değiştirmişti.

        Gelelim Türk Solu Dergisi ve FETÖ iltisaklı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile olan bağına...

        Gökhan Özbek, eski bir Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi ise FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu.



        Türk Solu Dergisi, Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarından biri olan 'Ordu Göreve' pankartını açan bir yayın. Bu pankartı açanlar Gökçe Fırat Çulhaoğlu öncülüğünde Gökhan Özbek ve diğer ekip arkadaşları.



        FETÖ'CÜ İSMİ ÖNDER BELLEDİ!
        7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.



        EKREM DUMANLI DETAYINA DİKKAT
        Gökhan Özbek'in 'önder' olarak ilan ettiği Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ firarisi Zaman GYY'si Ekrem Dumanlı'nın da yakın dostu.



        FETÖ İLTİSAKLI ÖZBEK'TEN KHK'LILARA DESTEK: "TARİH ZAFERİNİZİ YAZACAK"
        Özbek'in FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılara destek amacıyla çektiği video ise hala hafızalarda. Özbek'in "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

        HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ERK ACARER
        Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.



            TWİTTER'DAKİ KİRLİ OPERASYONDA BAŞI ÇEKİYOR
            2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı.

            Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.

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            Haberler Güncel FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
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