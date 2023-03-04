Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısını dün İstanbul'da yaptı. Şu mesajları paylaştı:

Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü ovalardan dağlara zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi varlıklarımızı da yaşatacak aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz.

Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda bir salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir. Yerinde ihya edilebilecek alanlarda da düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır.

Bugünkü toplantımızın gayesi ülkemizi Türkiye ulusal Risk Kalkanı Modeli olarak tasavvur ettiğimiz işte böyle bir perspektife kavuşturacak sürecin fikri zeminini oluşturmaktır.

Ülkemizin ve milletimizin varlığını, hayatını, geleceğini tehdit eden her krizi bir afet olarak görmek, öncesi ve sonrasıyla tedbirlerimizi buna göre düşünmek gerektiği kanaatindeyim.







6 ŞUBAT DEPREMLERİ MİLAT OLACAK

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun kurulacağını belirtti. "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz" dedi.



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