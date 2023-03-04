Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koalisyon ortakları tarafından dayatmaya uğradığını belirterek masadan kalkmasının ardından peş peşe krizler yaşanıyor.
CHP ve İYİ Parti'de olağan üstü toplantılar yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener belediye başkanlarını toplarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 10 büyükşehir belediye başkanını genel merkeze çağırdı.
MESAJLI KARŞILAMA OLAY POZ!
İYİ Parti'nin toplantısında Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı. Bu durum Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlanırken bir bomba da CHP'den geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları ile poz verdi.
Verilen pozda Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sağlı sollu olarak Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA
Yaşananlar sonrası CHP'li 10 belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geleceği iddia edildi.