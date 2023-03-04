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    • Güncel
    • 04.03.2023 13:42
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    • 04.03.2023 14:04
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    Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?

    Son dakika haberleri... Muhalefetin 6'lı koalisyonu 1 yılda çöktü. Masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki savaş sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener belediye başkanları ile parti genel merkezlerinde toplantı yaptı. CHP'li 10 belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geleceği iddia edildi. Ancak bu iddia ad masanın yaşadığı gibi bir kaosa dönüştü. Bazı yayın organları 'gidecek derken' bazıları ise 'gitmeyecek' dedi. Konuya ilişkin CHP'den açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener çıkmazı!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koalisyon ortakları tarafından dayatmaya uğradığını belirterek masadan kalkmasının ardından peş peşe krizler yaşanıyor.

    CHP ve İYİ Parti'de olağan üstü toplantılar yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener belediye başkanlarını toplarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 10 büyükşehir belediye başkanını genel merkeze çağırdı.

    MESAJLI KARŞILAMA OLAY POZ!
    İYİ Parti'nin toplantısında Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı. Bu durum Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlanırken bir bomba da CHP'den geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları ile poz verdi.

    Verilen pozda Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sağlı sollu olarak Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.

    ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA
    Yaşananlar sonrası CHP'li 10 belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geleceği iddia edildi.

        TAM BİR MERAL AKŞENER ÇIKMAZI
        Habertürk ve Tele1 bu gelişmeyi flaş olarak geçerken TV kanalları da peş peşe farklı KJ'ler geçti.


        Habertürk: Gidiyor

        Bazı yayın organları 'gidecek derken' bazıları ise 'gitmeyecek' dedi.


        Tele 1: Gidiyor


        Halk TV: Gitmiyor

            Konuya ilişkin CHP'den açıklama geldi.


            CNN Türk: Gitmiyor

            CHP'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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            Haberler Güncel Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?
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