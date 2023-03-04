Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?

MESAJLI KARŞILAMA OLAY POZ!

İYİ Parti'nin toplantısında Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı. Bu durum Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlanırken bir bomba da CHP'den geldi.