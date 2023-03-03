Uzmanından deprem bölgelerindeki çadır ve araçlarda karbonmonoksit zehirlenmelerine ilişkin uyarı!

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen çifte depremlerin ardından afet bölgelerinde çadır kentleri kuruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, deprem bölgelerinde çadırlarda ısınma amaçlı kurulan sobalar ile afetzedelerin kalmak zorunda kaldıkları araçların egzozlarından çıkan zehirli gazlardan etkilenmemek için bazı önlemlerin alınması gerektiğinne ilişkin uyarılarını sıraladı.
"İNSANLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"
Depremzedelerin çadırlarda veya arabalarda yaşamlarını sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Toros, "Isınma amaçlı çadırlarda kurulan sobalar ile araçların egzozlarından çıkan gazlardan olumsuz etkilenmemek için insanlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Çadırlarda ve arabalarda kirleticilerin birikmemesi için önlem alınması lazım." dedi.
"VÜCUTTAKİ HÜCRELERE YETERLİ OKSİJEN ULAŞMAYABİLİR"
Prof. Dr. Toros, yakıtın tam yanmaması sonucu açığa çıkan karbonmonoksidin renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olduğuna dikkati çekerek "Yanmanın olduğu arabalarda, evlerde ve çadırlarda bol miktarda karbonmonoksit açığa çıkabilir. Karbonmonoksit solunduğunda kana karışarak kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltır ve vücuttaki hücrelere yeterli oksijen ulaşmayabilir." diye konuştu.