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    • 03.03.2023 09:40
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    • 03.03.2023 09:40
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında depremzedelerle buluştu

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'ya gelen depremzedelerle dua programında bir araya geldi.

    Erbaş sabah namazında depremzedelerle buluştu

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'ya gelen depremzedelerle dua programında bir araya geldi.

    Erbaş, sabah namazında Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

    Sabah namazını kıldıran Erbaş, daha sonra yaptığı duada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek "Yüce Rabbimiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.

    Programa deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen ve çeşitli kurumların misafirhaneleri ile yurtlarda misafir edilen depremzedeler de katıldı.

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