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    • Haberler
    • 02.03.2023 15:39
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    • 02.03.2023 15:39
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    "Asrın felaketi" yeni fayları ortaya çıkardı! Uzmanların işaret ettiği bölge: Foça- Karaburun

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, küresel çapta meydana gelen en büyük yıkıcı afetler arasında yer aldı. Afetin ardından başlatılan jeolojik incelemeler diri faylarla ilgili incelemelerin derinleşmesine neden oldu. Elde edilen bilgiler; Foça- Karaburun bölgesinde "aktif fay miktarı ve yoğunluğunun" bilinenden fazla olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, "Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.

    Asrın felaketi yeni fayları ortaya çıkardı! Uzmanların işaret ettiği bölge: Foça- Karaburun

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli akademisyenlerden oluşan 12 kişilik ekip, 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça- Karaburun bölgesinde 'Piri Reis' gemisiyle sismik araştırma yaptı.

    Çalışmaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Derman Dondurur, "Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.

    ÇOK SAYIDA YENİ FAYIN VARLIĞI KEŞFEDİLDİ
    DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli akademisyenlerden oluşan 12 kişilik ekip, 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça-Karaburun bölgesinde TÜBİTAK destekli proje kapsamında sismik araştırma yaptı. 'Piri Reis' gemisiyle açılan akademisyenler, 1 hafta boyunca denizde veri topladı.

    DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Derman Dondurur, "Bu proje için geçtiğimiz hafta içerisinde, 'Piri Reis' gemisiyle 12 kişilik ekiple bir sismik çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada yaklaşık 1000 kilometre civarında sismik veri topladık. İlksel sonuçlar, gerçekten çok ilgi çekiciydi. 'İzmir dış körfezi'nin sığ yapısını, fay yapılarını biraz biliyoruz ama derin kısımlarla ilgili çok bilgimiz yoktu. Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" diye konuştu.

        "İZMİR, DEPREMSELLİK AÇISINDAN AKTİF"
        İzmir ve çevresinin depremsellik açısından aktif bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Dondurur, "Tarihsel süreçte İzmir ve çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem olmuş. 1688'de İzmir'de oluşan bir deprem çok ciddi hasar vermiş hatta tsunami meydana gelmiş. 1739'da Foça'nın 4'te 3'ünün yıkıldığı yıkıcı bir deprem var. Bunların üzerine Foça-Karaburun ve 'İzmir dış körfezi' bölgesindeki fayların haritalanması, aktivitelerinin ortaya konması için TÜBİTAK destekli bir proje başlattık. Denizlerde fayların haritalanması için sismik veri toplamanız gerekiyor. Başka türlü fayları haritalamak mümkün değil.

        FAYLARIN HARİTALANMASINA GEÇECEĞİZ
        Topladığımız bu sismik verilerden yola çıkarak fayların uzanımını, büyüklüklerini, deniz tabanını etkileyip etkilemediklerini dolayısıyla aktif olup, olmadıklarını ortaya koymayı amaçladık. Elde ettiğimiz verileri, ilksel olarak hızlıca veri işlemden geçirdik. Verilerin işlenmesinin hemen ardından bu fayların haritalanmasına geçeceğiz. Aktif fayların, aktif olmayan fayların büyüklükleri, nereye doğru uzandıkları hakkında bilgi elde etmeye çalışacağız. Dolayısıyla İzmir metropol alanı ve çevresinin afet riskine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Proje, 2 yılda tamamlanması öngörülerek başlatılan bir proje. Proje verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması olmak üzere 3 ayrı fazdan oluşuyor" dedi.

        "İZMİR'DEKİ FAYLAR BİRAZ DAHA KISA"
        Foça merkez üssü olan 27 Şubat tarihli depreme değinen Dondurur, "Çalışmayı tamamladıktan 2 gün sonra Foça açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük bir tesadüf. Bu depremin oluştuğu yer, bizim çalıştığımız alanın tam olarak içine denk geliyor. Depremin yeryüzünde, deniz tabanındaki iz düşümünü kesen 2 sismik hattımız var. Depremin oluştuğu fayı sismik kesitlerimizde görebiliyoruz. Aktif bir fay. İzmir, çok ciddi deprem riski altında olan bir bölge. Bunu asla unutmamamız gerekir. Karada olduğu kadar denizlerimizde de aktif faylarımız var. Karadaki fayları birebir analiz etme şansımız var ama denizde bu söz konusu olmuyor.

            ÇOK YIKICI DEPREMLERE NEDEN OLMUYOR
            İzmir'deki fay mekanizması, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayından farklılık gösteriyor. İzmir'de daha çok çöküntü alanlarının oluşturduğu normal faylar var. Bu faylar, biraz daha kısa. Boyları Kuzey Anadolu fayı gibi yüzlerce kilometre uzanmıyor. Dolayısıyla bu fayların oluşturduğu depremler, çok yıkıcı olmuyor. Genelde İzmir'de tarihsel gözlemlediğiniz depremler, 6-6.5 civarında ancak her zaman risk altındayız" diye konuştu.

            EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?
            İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

            İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler: Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

            İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler: Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

                İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

                DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER
                Türkiye ölçeğinde hazırlanan risk haritasına fay hatları üzerinde veya fay bölgelerinden uzakta bulunan il ve ilçeleri de tespit edildi.

                Deprem tehlike haritasına göre risk taşıyan iller ve ilçeler şöyle:

                ADIYAMAN: Gölbaşı

                AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

                ANKARA: Şereflikoçhisar

                ANTALYA: Demre

                AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

                    BALIKESİR: Gönen, Manyaz

                    BATMAN: Kozluk

                    BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

                    BOLU: Gerede, Yeniçağa

                    BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

                    ÇANAKKALE: Çan, Yenice

                    ÇORUM: Laçin

                    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

                    DİYARBAKIR: Lice

                    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

                        ELAZIĞ: Palu, Sivrice

                        ERZİNCAN: Üzümlü

                        ESKİŞEHİR: İnönü

                        GAZİANTEP: İslahiye

                        HAKKARİ: Şemdinli

                        HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

                        ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

                        İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

                        K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

                        KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

                        KIRIKKALE: Keskin

                        KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

                        KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

                        KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

                        KÜTAHYA: Gediz, Simav

                            MALATYA: Akçadağ

                            MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

                            MERSİN: Çamlıyayla, Mut

                            MUĞLA: Menteşe, Milas

                            MUŞ: Korkut, Varto

                            NİĞDE: Altunhisar, Bor

                            OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

                            SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

                            ŞANLIURFA: Bozova

                            SİİRT: Eruh

                            ŞIRNAK: Beytüşşebap

                            SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

                                TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

                                VAN: Çaldıran, Özalp

                                YALOVA: Altınova, Çınarcık

                                DEPREM RİSKİ OLMAYAN İLLER
                                Deprem riski tüm şehirlerde olmakla birlikte risk haritasına göre bazı iller 4. ve 5. grupta gösterildi.

                                4. ve 5. grup illeri şöyle:
                                Karaman
                                Kıklareli
                                Nevşehir
                                Aksaray

                                    Konya
                                    Edirne
                                    Ankara

                                    Niğde
                                    Sinop
                                    Giresun

                                    Rize
                                    Artvin
                                    Trabzon

                                        Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriyor.

                                        TÜRKİYE FAY HARİTASI
                                        MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor.

                                        DOĞU ANADOLU FAYINA DİKKAT!
                                        Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

                                        Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl'e kadar sokulur. Ölü Deniz Çatlağının kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişmesinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişmesinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

                                        7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi bu fay hattı üzerinde gerçekleşmiştir.

                                        EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
                                        http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebilirsiniz.

                                            DÜNYADAKİ FAY HATLARI
                                            Dünmya üzerinde 9 tektonik levha bulunuyor. Bu alanlarda depreme eğilimli bazı bölgeler öne çıkıyor.

                                            İşte dünya üzerinde depreme eğilimli bölgeler:
                                            Japonya
                                            Yeni Zelanda
                                            Endonezya
                                            Türkiye
                                            İtalya
                                            Çin
                                            Filipin
                                            Peru
                                            Kaliforniya

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                                            Haberler Haberler "Asrın felaketi" yeni fayları ortaya çıkardı! Uzmanların işaret ettiği bölge: Foça- Karaburun
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