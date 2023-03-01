Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor: Türkiye'nin 'Hilal'i yaraları sarıyor

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

SAHADA 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; sahada toplam 239 bin 977 personel halen görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.