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    • Güncel
    • 01.03.2023 07:49
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    • 01.03.2023 07:49
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    Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor: Türkiye'nin 'Hilal'i yaraları sarıyor

    Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için dört bir koldan tüm kurumlarıyla harekete geçen devlet, afetzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Konteyner kentler, çadırlar ve yurtlarla vatandaşın barınma sorunu çözülürken, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla zorlu günlerde dertlere derman oldu. Muhalefetin karalama kampanyalarıyla hedefine aldığı Kızılay, AFAD ile birlikte şefkat eliyle vatandaşa uzandı. Rakamlar gerçekleri gün gibi ortaya çıkarırken; kökü impartorluk dönemine uzanan kurumun kuruluş tarihini bilmeyen ana muhalefet ldieri Kemal Kılıçdaroğlu iftiralarından vazgeçmedi.

    Türkiye’nin ’Hilal’i yaraları sarıyor

    Devlet depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlarımız için bütün gücünü seferber etmiş durumda. Bu kapsamda 335 bin 382 çadırın kurulumu sağlanırken, 10 ilde 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumuna hız verdi.

    Devletin barınma hizmeti verdiği kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak da kayıtlara geçti.

    1 MİLYON 914 BİN 292 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR
    Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Şuana kadar toplamda 335 bin 382 adet çadırın kurulumu geçekleştirildi.

    Depremin büyük hasar verdiği 10 ilde belirlenen 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumu bütün hızıyla devam ediyor.

    Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

    SAHADA 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
    Sabah gazetesinin haberine göre; sahada toplam 239 bin 977 personel halen görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.

    13 BİN 177 SORTİ
    Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görevini sürdürüyor.

        Bugüne kadar havada toplam 13 bin 177 sorti gerçekleştirildi. Ayrıca deprem bölgesine personel ve malzeme sevkiyatının yanı sıra tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MEB) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 38 gemi görev icra ediyor.

        PSİKOSOSYAL HİZMETLER DEVAM EDİYOR
        Deprem bölgesinde 614 bin 993, deprem bölgesi dışında ise 296 bin 946 olmak üzere toplamda 911 bin 942 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek verildi.

        KONTEYNER KENTLER KURULUYOR
        Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmak için var gücüyle gayret gösteriyor. Bu kapsamda depremzedelerin geçici olarak barınması için Hatay'da bin 120, Kahramanmaraş'ta bin 47, Gaziantep bin 206, Adıyaman 656, Malatya 1000, Şanlıurfa bin 800, Osmaniye bin 127 konteyner kuruldu.

        Öte yandan Diyarbakır Kayapınar İlçesinde 675 konteynerin kurulumunda sona gelindi.

        İFTİRALARIN HEDEFİNDE KIZILAY
        Asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yarasını sarmak için Kızılay bütün imkânlarını seferber etmiş durumda.

        Kızılay, koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile hizmetini sürdürüyor. AFAD'a 54 bin 70 adet çadır teslim eden Kızılay ayrıca 2 bin 566 köye yardım ulaştırdı.

        Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşımanın yanında; gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği de başlattı.

        Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 10 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 59 bin 439 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

            MOBİL HİZMET
            Kızılay 4 bin 443 kutu ilaç ücretsiz dağıttı. Kızılay'ın 270 psikoloğu 37 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi. Mobil ekipler bölgede uzanmadık el bırakmadı.

            DAHA KURULUŞ TARİHİNİ BİLMİYOR!
            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında 1868'de kurulan Türk Kızılay'dan 'Cumhuriyet'le yaşıt kurum' diye bahsederek 'Bilgisizliğin bu kadarı' dedirtti.

            GÜNDE 3.9 MİLYON KİŞİYE SICAK YEMEK
            Kızılay afet bölgesinde beslenme platformu üyesi paydaşlarıyla birlikte günlük 3.9 milyon kişilik yemek çıkarıyor. Afetin başından bugüne kadar 91 milyon öğün yemek dağıtıldı.

            130 NOKTA, 2 MİLYON İNSAN
            Asrın deprem felaketinin ilk gününden bugüne dek 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilirken, 10 il ve 130 farklı noktada konteyner kentlerin kurulumu yapıldı. 2 milyon insanın barınma sorunu giderildi.
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                Haberler Güncel Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor: Türkiye'nin 'Hilal'i yaraları sarıyor
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