Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor: Türkiye'nin 'Hilal'i yaraları sarıyor

Devlet depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlarımız için bütün gücünü seferber etmiş durumda. Bu kapsamda 335 bin 382 çadırın kurulumu sağlanırken, 10 ilde 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumuna hız verdi.
Devletin barınma hizmeti verdiği kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak da kayıtlara geçti.
1 MİLYON 914 BİN 292 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR
Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Şuana kadar toplamda 335 bin 382 adet çadırın kurulumu geçekleştirildi.
Depremin büyük hasar verdiği 10 ilde belirlenen 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumu bütün hızıyla devam ediyor.
Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti.
SAHADA 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre; sahada toplam 239 bin 977 personel halen görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.
13 BİN 177 SORTİ
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görevini sürdürüyor.