Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden akıllara geldi: Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?

KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ:&NBSP;BENİM NAMUSUM VE ŞEREFİM BU KADAR UCUZ MU?

Adaylığın kesinleşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaptığı konuşma akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu o konuşmasında, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun o ifadeleri şu şekilde;