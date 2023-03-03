Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden akıllara geldi: Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?

6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden savaş masayı devirdi.
Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşananlar takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı savaşı doğrularken Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile ipleri tamamen kopardı.
TOPLANTIDA ORTALIK KARIŞTI
Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi.
Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.
BUGÜN AKŞENER MASADAN KALKTI
Koalisyon toplantısının ardından alarm veren İYİ Parti'de peş peşe üst düzey görüşmeler yapıldı.
Son olarak bugün GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine masada dayatma olduğunu belirterek, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır." dedi.
Akşener zehir zemberek açıklamalar sonrası masadan kalktı. Yaşananlar sonrası Akşener masadan kalksa da masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu artık kesinleşti.