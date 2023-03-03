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    • 03.03.2023 16:26
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    • 03.03.2023 16:52
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden akıllara geldi: Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün yaptığı açıklamalar ile masayı devirdi. Masanın adayının artık Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ortaya kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaptığı konuşma akıllara geldi. Kılıçdaroğlu o konuşmasında, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Bay bay Kemal bu sözlere ne diyecek

    6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden savaş masayı devirdi.

    Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşananlar takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı savaşı doğrularken Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile ipleri tamamen kopardı.

    TOPLANTIDA ORTALIK KARIŞTI
    Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.

    Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.

    İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi.

    Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.

    BUGÜN AKŞENER MASADAN KALKTI
    Koalisyon toplantısının ardından alarm veren İYİ Parti'de peş peşe üst düzey görüşmeler yapıldı.

    Son olarak bugün GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine masada dayatma olduğunu belirterek, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır." dedi.

    Akşener zehir zemberek açıklamalar sonrası masadan kalktı. Yaşananlar sonrası Akşener masadan kalksa da masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu artık kesinleşti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ:&NBSP;BENİM NAMUSUM VE ŞEREFİM BU KADAR UCUZ MU?
        Adaylığın kesinleşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaptığı konuşma akıllara geldi.

        Kılıçdaroğlu o konuşmasında, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı.

        Kılıçdaroğlu'nun o ifadeleri şu şekilde;

        "Partili birisinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz. Ahlaki olarak ya da vicdani olarak, adalet açısından da doğru bulmuyoruz. Ben bir partinin genel başkanı olarak bir mahkemeye hakim tayin edersem o mahkeme adalet dağıtır mı? Halk güvenir mi? Ben şahsen güvenmem. Cumhurbaşkanı yemin metni hala duruyor değişmedi. 103. Maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarihi huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

        Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl tarafsız davranacağım diyeceğim. Namus ve şeref kavramı bu topraklar için çok değerlidir. "

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        Bay bay Kemal bu sözlere ne diyecek
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden akıllara geldi: Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?
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