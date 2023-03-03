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    • Güncel
    • 03.03.2023 16:30
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    • 03.03.2023 16:30
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    Biruni Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Biruni Üniversitesi 23 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Biruni Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

    Biruni Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
    *Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
    *Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
    *Özgeçmiş (YÖK Formatında)
    *Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
    *Fotoğraf (2 Adet)
    *Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
    *Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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