Eski futbolcu Gökhan Zan’ın acı günü: Kazada hayatını kaybeden 3 depremzede akrabası çıktı!

ESKİ FUTBOLCU GÖKHAN ZAN'IN ACI GÜNÜ: AKRABALARI ÇIKTI

Yaşanan dehşette binlerce can hayatını kaybetti. Depremin ardından dün Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren üç depremzedenin eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.