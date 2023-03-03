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    • 03.03.2023 16:48
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    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: 1,4 milyar liralık destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Bakan Kirişci duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

    "DESTEKLEME ÖDEMESİNİ ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA BUGÜN AKTARIYORUZ"

    Kirişci, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    PAYLAŞIMDA YER VERİLEN BİLGİYE GÖRE, SÖZ KONUSU DESTEK TUTARLARI ŞÖYLE:

    Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 8 milyon 581 bin 288 lira.

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    Haberler Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: 1,4 milyar liralık destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak
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