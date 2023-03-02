Selçuk Bayraktar duyurdu: 520 adetlik konteyner kent 20 gün sonra hazır

158 KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ

Bayraktar, "Şu anda 158 konteynerimiz yerine yerleştirilmiş durumda. Alt yapı ile ilgili çalışmaların hepsi bitmiş değil. Su tesisatı bunun yanında elektrik tesisatı gibi bağlantılar yapıldı ama henüz alt yapının tümü tamamlanmış değil. İnşallah 20 gün içinde yavaş yavaş burası faal hale gelmeye başlayacak" dedi.