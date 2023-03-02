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    • Güncel
    • 02.03.2023 18:34
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    • 02.03.2023 18:46
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    Selçuk Bayraktar duyurdu: 520 adetlik konteyner kent 20 gün sonra hazır

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından devlet ile birlikte çok sayıda şirket afet bölgesinde çadır ve konteyner kentlerin kurulumu için seferber oldu. Bu şirketlerden biri de; yerli ve milli İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayimizin gururu olan çok sayıda askeri teknoloji ürününü güvenlik güçlerimizin hizmetine sunan Baykar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "520 adetlik Baykar Konteyner Kent"in 20 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

    Konteyner kent 20 gün sonra hazır

    Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın asrın felaketinden sonra depremzedelerin acil barınma ihtiyacını gidermek üzere Kahramanmaraş'ta inşasına başlanan, 520 konteynerden oluşan ve 2 bin kişiyi barındırabilecek konteyner kent çalışmaları devam ediyor.

    20 GÜNDE TAMAMLANACAK!
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapılan çalışmalarda gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bayraktar "Kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kahramanmaraş'ta inşasına başladığımız 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor. Konteyner kentimiz inşallah 20 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Yaşadığımız acıları birlikte aşacağız!" İfadelerini kullandı.

    158 KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ
    Bayraktar, "Şu anda 158 konteynerimiz yerine yerleştirilmiş durumda. Alt yapı ile ilgili çalışmaların hepsi bitmiş değil. Su tesisatı bunun yanında elektrik tesisatı gibi bağlantılar yapıldı ama henüz alt yapının tümü tamamlanmış değil. İnşallah 20 gün içinde yavaş yavaş burası faal hale gelmeye başlayacak" dedi.

        Son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanalları gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyasında "115 Milyar 146 Milyon 528 Bin TL" bağış toplamıştı. Baykar Teknoloji 2 Milyar TL destekle önemli bir katkıda bulunmuştu.

        BAYKAR'DAN KAMPANYAYA KATILIM
        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını açıklamıştı.

        Bayraktar, bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktardı.

            Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.

            Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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            Haberler Güncel Selçuk Bayraktar duyurdu: 520 adetlik konteyner kent 20 gün sonra hazır
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