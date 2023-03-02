Selçuk Bayraktar duyurdu: 520 adetlik konteyner kent 20 gün sonra hazır

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın asrın felaketinden sonra depremzedelerin acil barınma ihtiyacını gidermek üzere Kahramanmaraş'ta inşasına başlanan, 520 konteynerden oluşan ve 2 bin kişiyi barındırabilecek konteyner kent çalışmaları devam ediyor.
20 GÜNDE TAMAMLANACAK!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapılan çalışmalarda gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar "Kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kahramanmaraş'ta inşasına başladığımız 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor. Konteyner kentimiz inşallah 20 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Yaşadığımız acıları birlikte aşacağız!" İfadelerini kullandı.
158 KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ
Bayraktar, "Şu anda 158 konteynerimiz yerine yerleştirilmiş durumda. Alt yapı ile ilgili çalışmaların hepsi bitmiş değil. Su tesisatı bunun yanında elektrik tesisatı gibi bağlantılar yapıldı ama henüz alt yapının tümü tamamlanmış değil. İnşallah 20 gün içinde yavaş yavaş burası faal hale gelmeye başlayacak" dedi.