



Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



AKŞENER'DEN CHP'LİLERE HAKARET, KILIÇDAROĞLU'NA VETO

İYİ Parti lideri son olarak, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bir de üstüne 'Bu masa noter görevi görmeyecek' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olan karşıtlığını yineledi.



Adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.