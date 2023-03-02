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    • 02.03.2023 19:18
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    6'lı koalisyonda kaos! Toplantı sürerken CHP'li isimler medyadan baskıya başladı: 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatması

    6'lı koalisyonun çetin geçen toplantısı devam ederken CHP'li isimler medya aracılığıyla masaya baskıya başladı ve 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu. CHP'li Dursun Çiçek katıldığı yayında 'Aday masadan olacak, konuşulanları bilecek' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Bilindiği üzere Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tutum sergiliyor, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderine her fırsatta set çekiyor. Takvim.com.tr 6'lı koalisyondaki derin krizi sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masaya ’Aday Kılıçdaroğlu’ dayatması

    Türkiye, seçimlere giderayak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı koalisyonun kavga, küçük hesaplaşma ve kirli siyasetine şahit oluyor.

    Bir yılı aşkın süredir bir arayı gelip aday ismi belirleyemeyen masada CHP ve İYİ Parti arasında fırtınalar kopuyor. Kemal Kılıçdaroğlu fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı verse de Meral Akşener'in vetosunu aşamıyor.



    Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.

    AKŞENER'DEN CHP'LİLERE HAKARET, KILIÇDAROĞLU'NA VETO
    İYİ Parti lideri son olarak, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bir de üstüne 'Bu masa noter görevi görmeyecek' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olan karşıtlığını yineledi.

    Adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.


    İMAMOĞLU'NDAN 'FLORYA' HAMLESİ! AKŞENER DESTEKLİ BAĞIMSIZLIK İLANI...
    İmamoğlu hakkında seçim çalışmaları için Florya'da otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği kulisleri dolaşıyor. En büyük desteği ise Saraçhane'de olduğu gibi 'ablası' Meral Akşener'den alacağı konuşuluyor.


        MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ADIMI
        Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde süregelen adaylık savaşına 'ben de varım' diyen Mansur Yavaş, 6'lı masaya göz kırparak adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.

        Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun 13. toplantısı bugün Ankara'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Koalisyonun çetin geçen, fırtınalı toplantısı devam ederken CHP'li isimler medya aracılığıyla masaya baskıya başladı, 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.




        KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ: ADAY MASADAN OLACAK, KONUŞULANLARI BİLECEK
        CHP'li Dursun Çiçek, "Adayı açıklarsak yıpranır" tezini doğru bulmadığını belirterek, açıklanan adayın kamuoyunda bilinen bir aday olacağı, beklentisinin masadan biri olduğunu dile getirdi.

        Çiçek, "Adayı açıklarsak yıpranır" tezinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü açıklanacak aday kamuoyunda bilinen bir aday olacak. Benim beklentim masadan bir aday olacak. Masada konuşulanları bilen bir aday olacak" diyerek Kılıçdaorğlu'nu işaret etti.




        CHP'li Çiçek, "Önümüzdeki bir hafta - 10 gün içerisinde seçim kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte masanın adayının kim olduğunun milletimize açıklanacağını kanaatindeyim" dedi.
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        Haberler Güncel 6'lı koalisyonda kaos! Toplantı sürerken CHP'li isimler medyadan baskıya başladı: 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatması
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