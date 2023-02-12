BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut! Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu

ŞİRKETLER YARALARI AFAD İLE SARIYOR

Şirketler, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye nakdi yardımlarını AFAD aracılığıyla yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine Türkiye'nin önde gelen şirketleri de katıldı. Şirketler, gerek arama-kurtarma, gıda, barınma, tekstil, iletişim, iş makinesi, sağlık ekipmanı ve akaryakıt tedariki olmak üzere bölgeye yaptıkları ayni yardımlar gerekse de nakdi desteklerle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Şirketlerin oluşabilecek ihtiyaçlar için yaptıkları yardımlara her gün yenileri ekleniyor.

Depremin ilk anından itibaren devletin ilgili birimleri ile koordine olan şirketlerden bazılarının, bölgede oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları yardımları artırdığı da görülüyor. AFAD başta olmak üzere STK'ler aracılığıyla yapılan bağışlar da gün geçtikçe artıyor.