



Akşener'in masayı dağıtan bu tutumu sornası CHP harekete geçti.



KILIÇDAROĞLU'NUN "İYİ PARTİ YERİNE HDP + SOL BLOK" PLANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanları ile görüşme talebinde bulundu. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu yarın iki partiyi de ziyaret edecek.

Öte yandan HDP de ayrı aday çıkarma işini bir daha gözden geçirecek. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurma planı net bir şekilde gözler önüne serildi.