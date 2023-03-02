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    • 03.03.2023 00:04
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    Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Kurmayların karşılıklı tweet savaşının akabinde İYİ Parti 'acil' koduyla toplandı. Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin sergilediği tutum sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. CHP Genel Başkanı, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurmayı planlıyor. Bu kapsamda TİP ve SOL ile görüşme yapılacak, HDP'ye de "Ayrı aday çıkarma girişimini gözden geçir" çağrısı yapılacak.

    takvim.com.tr
    Kartlar yeniden dağıtılıyor!

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.

    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi.



    CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Söz konusu paylaşımın ise apar topar silinmesi dikkat çekti.



    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.



        Akşener'in masayı dağıtan bu tutumu sornası CHP harekete geçti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN "İYİ PARTİ YERİNE HDP + SOL BLOK" PLANI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanları ile görüşme talebinde bulundu. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu yarın iki partiyi de ziyaret edecek.

        Öte yandan HDP de ayrı aday çıkarma işini bir daha gözden geçirecek. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurma planı net bir şekilde gözler önüne serildi.
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        İYİ Parti ve CHP arasında tweet savaşları
        Haberler Güncel Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı
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