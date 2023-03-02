CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum gözler önüne serildi.
CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.
İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Söz konusu paylaşımın ise apar topar silinmesi dikkat çekti.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.
AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.