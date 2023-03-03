6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. Kararın ardından İyi Parti Genel Başkanı Akşener masayı dağıttı. CHP Genel Başkanı, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurmayı planlıyor. Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısında olduğu sırada Kılıçdaroğlu da SOL Parti Kurucu Genel Başkanı Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından TBMM'deki makamına geçti. HDP'ye de "Ayrı aday çıkarma girişimini gözden geçir" çağrısı yapılacak. Görüşmelerin ardından Meclis'e geçen Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" dedi. Öte yandan CHP MYK olağanüstü toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine gidiyor.