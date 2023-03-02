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    • Güncel
    • 03.03.2023 00:17
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    • 03.03.2023 00:29
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    CHP yandaşı Salim Şen'den "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı yapan İYİ Parti'ye sert tepki: Hayal görüyorsunuz

    Seçime sayılı zaman kala 6'lı koalisyodaki adaylık krizi daha da büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılmasına karşı çıkan İYİ Parti "Milleten 5'ten büyüktür" çıkışı ile adeta masanın dağılma sinyalini verdi. Yaşanan bu gelişemelerin ardından Kemalci medya olarak bilinen TELE 1'de konuşan CHP yandaşı Salim Şen, zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'ye yüklendi. Şen, 6'lı koalisyonun zaten kendi başına seçim kazanamyacağını itiraf edip HDP'ye ve sol partilere muhtaç olduğunu da dile getirdi..

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Salim Şen’den zehir zemberek sözler

    Seçime sayılı zaman kalmasına rağmen 6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemedi. Son olarak Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda masa dağılma noktasına geldi.



    Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.



    Söz konusu açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." denildi.

    MERAL AKŞENER'E DAYATMA
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.



        "PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
        Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.



        İYİ PARTİ'DEN "MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" ÇIKIŞI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve CHP arasında adeta tweet savaşları başladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Twitter hesabından "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı yaparak masanın dağılma sinyalini verdi. Ümit Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi.

        CHP YANDAŞI SALİM ŞEN'DEN ÜMİT DİKBAYIR'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
        CHP yandaşlığı ile bilinen Hukuçu Salim Şen, "Milletn 5'ten büyüktür" çıkışı yapan İYİ Partili Ümit Dikbayırı adeta bombaladı. Masanın HDP dahil tüm kesimin oylarına muhtaç olduğunu söyleyen Şen "Vay arkadaş sizin altınız birden de seçim kazanmaya yetmiyor. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılacaksa sizin HDP'ye sol ittifaklara, TİP'in her bir oyuna, SOL partinin her oyuna ihtiyacınız var. Evet Kılıçdaroğlu olmasın siz istediğiniz gibi örgütleyin HDP de olmasın solcular da olmasın nasıl olacak bu iş? dedi.



        "HAYAL GÖRÜYORSUNUZ"
        "Hayal görüyorsunuz"         diyen Şen, " Bizim oturup bu saatte 70 gün kala bu ittifakı genişletecek bu cepheyi büyüterek, tüm muhalefeti tek bir elde toparlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yenip devirmemiz gerekirken hala 'HDP olmasın biz onları tabanımıza anlatamayız, Alevi adaylığı uygun değildir, Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz.' diyorlar. Millet ne diyor onu söyleyin bize? Sizin milletiniz nasıl bir ittifak ortaya koyuyor? HDP olmadan, CHP olmadan Kılıçdaroğlu olmadan nasıl sağlayacaksınız. Hayal görüyorsunuz o hayal peşinden de ülkeyi karanlığa götürüyorsunuz. Paylaşamadığınız ne?" ifadelerini kullandı.

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        CHP yandaşı Salim Şen’den zehir zemberek sözler
        Haberler Güncel CHP yandaşı Salim Şen'den "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı yapan İYİ Parti'ye sert tepki: Hayal görüyorsunuz
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