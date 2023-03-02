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    • 02.03.2023 22:49
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    6'lı koalisyonun son toplantısında 'Saadet'leri kaçtı! Akşener arkasına bakmadan alanı terk etti, Kılıçdaroğlu gülücükler saçtı

    Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sıcak çatışma baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, arkasına bakmadan alanı terk edip hızlıca arabasına bindi. Akşener'in agresif ve somurtkan tavırları dikkatlerden kaçmadı. Akşener'den sonra çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise keyfi yerindeydi. Kılıçdaroğlu ve ekibi etrafa gülücükler saçarak Saadet Partisi Genel merkezinden ayrıldı.

    takvim.com.tr
    Fotoya bak krizi gör! Akşener ve Kılıçdaroğlu...

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum gözler önüne serildi.

    Masa üyeleri Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağını ilan etti.




    Söz konusu açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." denildi.

    "PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
    Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı. Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.

    Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu da partisini olağanüstü toplama kararı aldı.



    6'lı koalisyon toplantısının çıkışda ise yaşanan kriz kare kare objektiflere yansıdı.

    AKŞENER ÇOK AGRESİF: ARKASINA BAKMADAN ÇEKİP GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, arkasına bakmadan alanı terk edip hızlıca arabasına bindi. Akşener'in agresif ve somurtkan tavırları dikkatlerden kaçmadı.



        KILIÇDAROĞLU ETRAFA GÜLÜCÜKLER SAÇTI
        Akşener'den sonra çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise keyfi yerindeydi. Kılıçdaroğlu ve ekibi etrafa gülücükler saçarak Saadet Partisi Genel merkezinden ayrıldı.

        Akşener'in somurtup Kılıçdaroğlu'nun gülümsediği tablo yaşanan derin krizi somut bir şekilde kanıtladı.



        KULİSLER ALEVLENDİ! EKREM İMAMOĞLU
        Öte yandan kulislerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği konuşuluyor.

        Gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Meral Akşener masaya Ekrem İmamoğlu adını masaya getirmiş ve adına yaptırdığı anketleri göstermiş." ifadelerini kullandı.
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        HangiKredi
        Haberler Güncel 6'lı koalisyonun son toplantısında 'Saadet'leri kaçtı! Akşener arkasına bakmadan alanı terk etti, Kılıçdaroğlu gülücükler saçtı
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