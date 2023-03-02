6'lı koalisyonun son toplantısında 'Saadet'leri kaçtı! Akşener arkasına bakmadan alanı terk etti, Kılıçdaroğlu gülücükler saçtı







Söz konusu açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." denildi.

"PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI

Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı. Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.



Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu da partisini olağanüstü toplama kararı aldı.