CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Meral Akşener'in kurmayını topa tuttu: Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan soğuk savaş giderek büyüyor. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 13. toplantının ardından 6'lı koalisyonun içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serildi.
MEDYA ARACIĞIYLA AKŞENER'E DAYATMA
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.
KEMALCİ MEDYA İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
CHP yandaşı Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almayı sürdürürken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da yaşanan tartışmalara dahil oldu...