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    • Güncel
    • 03.03.2023 01:39
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    • 03.03.2023 02:07
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    CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Meral Akşener'in kurmayını topa tuttu: Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz

    CHP ve İYİ Partili isimler arasındaki savaş iyice kızışmaya başladı. İYİ Partili isimler üst üste yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken, Kemalci medya İYİ Parti'yi adeta topa tutuyor. "AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye edecek" ifadeleriyle Meral Akşener'e yğklenen CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan yanıt geldi. Poyraz "Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz" ifadelerini kullanırken Yanardağ bu paylaşım sonrası canlı yayında Poyraz'a zehir zemberek sözler sarf etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kemalci medya Akşener’in kurmayını topa tuttu

    CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan soğuk savaş giderek büyüyor. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 13. toplantının ardından 6'lı koalisyonun içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serildi.



    MEDYA ARACIĞIYLA AKŞENER'E DAYATMA
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.



    KEMALCİ MEDYA İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

    CHP yandaşı Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almayı sürdürürken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da yaşanan tartışmalara dahil oldu...



        "ERDOĞAN KAZANIRSA SORUMLUSU AKŞENER"
        Altılı koalisyonda adayın belirleneceği son toplantı öncesi Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ seçimde çıkacak olası mağlubiyet için faturayı kesti. Altılı koasliyonun Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini ifade eden Yanardağ, "Erdoğan kazanırsa sorumluluğu Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ta olacak" dedi.



        "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SİYASETTEN SİLME OPERASYONU VAR"
        Yanardağ ayrıca "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı." ifadelerini kullandı.



        "OTURDUĞUNUZ YERDEN AHLAK KESİYORSUNUZ"
        Merdan Yanardağ'ın bu sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz yaptığı açıklamada ise "İktidarın her türlü engellemesine rağmen İYİ Parti'yi kuran, TBMM'de grup oluşturan, Büyükşehir Belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İYİ Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi?" sözleriyle CHP yandaşı Yanardağ'a tepki gösterdi.



            CANLI YAYINDA TOPA TUTTU

            Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Merdan Yanardağ Meral Akşener'in kurmayı Uğur Poyraz'ı canlı yayında topa tuttu. Yanardağ "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızın küçük bir kesidine sizin bütün ömrümüz boyunca yaptıklarınız küçük kalır. Onlar küçük bir nokta olarak kalır. Bir kere nezaketinizi takın. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırdınız? Nereden çıkartıyorsunuz bunu ya? Oyu yüzde 20'ye varmış. Araştırmalarda 13-14. " ifadelerini kullandı.

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