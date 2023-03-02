CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Meral Akşener'in kurmayını topa tuttu: Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz





CANLI YAYINDA TOPA TUTTU

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Merdan Yanardağ Meral Akşener'in kurmayı Uğur Poyraz'ı canlı yayında topa tuttu. Yanardağ "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızın küçük bir kesidine sizin bütün ömrümüz boyunca yaptıklarınız küçük kalır. Onlar küçük bir nokta olarak kalır. Bir kere nezaketinizi takın. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırdınız? Nereden çıkartıyorsunuz bunu ya? Oyu yüzde 20'ye varmış. Araştırmalarda 13-14. " ifadelerini kullandı.