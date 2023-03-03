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Akşener kurmaylarını tek tek dinledi! Türkiye 'İYİ' olacak vurgusu, "Millet beşten büyüktür"

Akşener kurmaylarını tek tek dinledi! Türkiye 'İYİ' olacak vurgusu, "Millet beşten büyüktür"
03.03.2023 02:49 - Son Güncelleme: 03.03.2023 03:22

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6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'nin toplantısı sona erdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adayığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, “Türkiye iyi olacak” vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi.

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